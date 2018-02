Ενα πείραμα στο μάθημα βιολογίας της κόρης οδήγησε τους γονείς σε ... διαζύγιο!

Το τελευταίο μέρος που θα περίμενε κανείς να ξεδιπλωθεί ένα οικογενειακό δράμα είναι η πανεπιστημιακή αίθουσα, μόνο που αυτό ακριβώς συνέβη σε μια σπουδάστρια.



Η αμερικανή φοιτήτρια συνειδητοποίησε πράγματι πως ήταν υιοθετημένη σε ένα συνηθισμένο μάθημα βιολογίας, όταν κατάλαβε πως η ομάδα αίματός της δεν ταίριαζε με αυτή των γονέων της.



Με τη βοήθεια του καθηγητή της, η φοιτήτρια (πιθανότατα του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια) ανακάλυψε πως ο μπαμπάς της δεν ήταν ο βιολογικός πατέρας της, αλλά στην πραγματικότητα ο θείος της.



Το αξιοσημείωτο περιστατικό μοιράστηκε στο Twitter μια συμφοιτήτριά της, με τη γνώριμη μορφή του Twitter Moment. Σύμφωνα με την Anya λοιπόν, οι φοιτητές μάθαιναν περί ομάδων αίματος στο Τετράγωνο του Punnett (ένα διάγραμμα της βιολογίας περί κληρονομικών χαρακτηριστικών) και μια σπουδάστρια μπερδεύτηκε με τη δική της, μιας και δεν έβγαζαν νόημα όσα άκουγε από το στόμα του καθηγητή.



Η φοιτήτρια είχε ομάδα αίματος AB, ο μπαμπάς της O και η μητέρα της Α, κι έτσι αυτά που έβλεπε στο Τετράγωνο του Punnett έμοιαζαν λάθος. Λίγες μέρες αργότερα, ο καθηγητής τη ρώτησε αν βρήκε τελικά άκρη με το θεματάκι που δημιουργήθηκε και εκείνη αναγκάστηκε να παραδεχτεί μπροστά σε 243 άτομα πως η πραγματικότητα ήταν κομματάκι άβολη.



«Όπως αποδείχτηκε, η μαμά της είχε μια σχέση με τον αδερφό του πατέρα της, ο οποίος είναι ετεροθαλής αδερφός του», εξήγησε η Anya, «ανατράφηκε λοιπόν από τον θείο της και όχι από τον πατέρα της για ολόκληρη τη ζωή της, η μητέρα της το έκρυψε αυτό και από τους δυο τους για 21 χρόνια».



Κι ενώ πολλοί βγήκαν και είπαν πως όλο αυτό δεν συνέβη ποτέ, το επιβεβαίωσαν τελικά από τα κοινωνικά μέσα πολλοί ακόμα συμφοιτητές της κοπέλας.

im in bio class and we’re going over blood type and uhhh.... i think a girl just found out she was adopted omgggggggksnfkekdjjd