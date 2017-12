Υπάρχει ένας τρόπος να μεταφερθείτε σε πτήση στην πρώτη θέση, δωρεάν

Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν θα έλεγε όχι σε μια «αναβάθμιση» του αεροπορικού ταξιδιού του και εκεί που είχε κλείσει οικονομική θέση, να βρισκόταν ξαφνικά στην πρώτη θέση.



Και σύμφωνα με τον Independent, υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος, που ελάχιστοι γνωρίζουν, για να το πετύχετε. Εντάξει, χρειάζεται και λίγη τύχη. Η απάντηση βρίσκεται στη θέση σας.



Σύμφωνα με τον Rick Brown, συγγραφέα του βιβλίου Kiss My Baggage Fees! How To Be A Savvy Travel Hacker, εάν η θέση που κάθεστε είναι σπασμένη ή έχει κάποιο πρόβλημα, τότε δικαιούστε αλλαγή θέσης. «Και εάν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη στις οικονομικές θέσεις, τότε θα πρέπει να σας βάλουν στην πρώτη θέση», αποκαλύπτει στο news.com.au.



Για του λόγου το αληθές, αυτό που λέει ο Brown το επιβεβαιώνει και το Points Guy, ένα blog για τέτοια θέματα. Όπως γράφει, έχει υπάρξει μάρτυρας σε πολλές γεμάτες πτήσεις, όπου όταν ένας επιβάτης παραπονιέται για τη θέση του, πηγαίνει στην πρώτη θέση, αφού στην οικονομική είναι όλες πιασμένες.



Όπως βέβαια σημειώνει ο Independent, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε, τώρα που μάθατε αυτή τη χρήσιμη πληροφορία, να αρχίσετε να καταστρέφετε ό,τι κάθισμα βρείτε στο αεροπλάνο. Απλά, την επόμενη φορά που μπορεί να καθίσετε σε μια θέση όπου η πλάτη της καρέκλας σας είναι χαλαρή ή το μπράτσο δεν κάθεται στη θέση του, δεν έχετε παρά να ενημερώσετε το πλήρωμα. Ίσως σταθείτε τυχεροί και βρεθείτε στην πρώτη θέση.



huffingtonpost