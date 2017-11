Είναι αυτό ένα σημάδι του τέλους του κόσμου

Μερικοί άνθρωποι σχολιάζοντας το βίντεο, το οποίο έχει μεταφορτωθεί στο Youtube από το λογαριασμό Now You Know, είναι πεπεισμένοι ότι αυτό είναι ένα σημάδι του τέλους του κόσμου.Αρκετοί άνθρωποι, στον Καναδά και Ινδονησία, έχουν αναφέρει ότι άκουσαν παράξενο μουρμουρητό, δυνατό βουητό, χτύπημα μετάλλων και θορύβους που μοιάζουν με τρομπέτες, σύμφωνα με ένα βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Οι Χριστιανοί φοβούνται ότι τέτοια δυσοίωνα μηνύματα, θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν το τέλος, όπως λέει η Αγία Γραφή ότι ο ήχος από τις επτά σάλπιγγες θα ακουστεί πριν ξεκινήσει η αποκάλυψη.

Η Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 8, στους στίχους 10-11 λέει: «Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. (11) καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν».

Μερικοί έχουν ερμηνεύσει ακόμη τον αστέρα Άψινθο, ως το μυθικό πλανήτη Νιμπίρου, γνωστό και ως Πλανήτη Χ.

Ο ιστοχώρος Conspiracy Escape All These Things λέει: «Βρήκα ότι ένας κυριολεκτικός αστέρας Άψινθος ταιριάζει απόλυτα στο σενάριο του πλανήτη Χ, απαντώντας στο ερώτημά αν ο Πλανήτης Χ ήταν πραγματικός ή μια φάρσα (αφού φυσικά ήδη είχα αποδείξει στον εαυτό μου ότι Η Αγία Γραφή και η προφητεία της ήταν μια αξιόπιστη πηγή αλήθειας σε αυτόν τον κόσμο).»

Ο Eric Daniel Giordano έγραψε: «Ο Ιησούς έρχεται σύντομα, μετανοείτε!

«Ο Αντίχριστος θα έρθει έπειτα στη σκηνή που θα ενώσει τους ανθρώπους όλων των θρησκειών μαζί σε μια ψεύτικη ειρήνη κρατώντας τους ανθρώπους μακριά από την αλήθεια που είναι ο Ιησούς».

Ο Ed Ca πρόσθεσε: «Το κτήνος έχει φτάσει... περισσότερη δίωξη Χριστιανών παγκοσμίως»

Άλλοι, ωστόσο, δεν ήταν τόσο πεπεισμένοι και προσέφεραν μια πιο λογική εξήγηση.

Ο Jeronimo Angulo σχολίασε: «Ο ήχος από κάποια κατασκευή σήραγγας ίσως;»

Ο YouTuber "njjeepgirlnj" συμφώνησε: «Το άνοιγμα μιας υπόγειας σήραγγας είναι κατ' εμέ, έχω δει δεκάδες βίντεο για το θέμα αυτό»

