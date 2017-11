Δείτε έναν πίνακα να αναδύεται από βρομιά 200 ετών σε μερικά δευτερόλεπτα

Πριν από 200 χρόνια, κάποιος πήρε ένα πινέλο και κάλυψε μια ελαιογραφία του 1618 με ένα παχύ στρώμα προστατευτικού βερνικιού.

Με τα χρόνια, το βερνίκι ξεθώριασε και έδωσε στον πίνακα μια κίτρινη και καφετιά τελικά απόχρωση, μαζεύοντας σκόνη και βρομιά.

Κι όμως, ένας συντηρητής κατάφερε να απαλλάξει τον πίνακα από το περιττό περίβλημά του μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα…

Ο Philip Mould είναι έμπορος έργων τέχνης και παρουσιαστής σε μια δημοφιλή εκπομπή τέχνης του BBC («Fake or Fortune»). Αγόρασε λοιπόν τον πίνακα σε μια δημοπρασία και ανέβασε μετά στα κοινωνικά μέσα τη συντήρησή του, μια αστραπιαία όπως βλέπουμε διαδικασία που ξαναχάρισε στο έργο τέχνης την παλιά του αίγλη.

Ακόμα και στα πιο έμπειρα χέρια ωστόσο, οι δοκιμασμένες τεχνικές των συντηρητών μπορεί να καταλήξουν με τραγικά αποτελέσματα, αν και εδώ δεν συνέβη ευτυχώς κάτι τέτοιο…

Η επόμενη πρόκληση για τον Mould είναι να βρει την ιστορία που κρύβεται πίσω από τον πίνακα…

newsbeast

In response to those wanting sight of the uncleaned image of the #womaninred. All we know is she is 36 and it was painted 1618 (inscription) pic.twitter.com/3k8GYxvyJK