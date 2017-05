Απίστευτο: Περιστέρια έφτιαξαν φωλιά από σύριγγες τοξικομανών

Την επίμαχη φωτογραφία ανάρτησε στο διαδίκτυο η αστυνομία του Καναδά, προκειμένου να δείξει την θλιβερή πραγματικότητα της κρίσης των οπιούχων

Αίσθηση έχει προκαλέσει μια φωτογραφία, που ανάρτησε η αστυνομία του Καναδά και η οποία δείχνει χρησιμοποιημένες σύριγγες τοξικομανών να έχουν μετατραπεί σε φωλιά περιστεριών.

Η επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Βανκούβερ Μισέλ Ντέιβι ανέβασε την εν λόγω εικόνα στα social media, με στόχο να κινητοποιήσει τους πάντες για την εξάπλωση των ναρκωτικών στην πόλη. Όπως τονίζει, αντικατοπτρίζει "την θλιβερή πραγματικότητα της κρίσης των οπιούχων" στην πόλη ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ψεύτικη φωτογραφία. Αρκετοί πάντως αμφισβητούν την γνησιότητά της.

Pigeons spotted making a nest out of #needles in a #DTES SRO room. Sad reality of the #opioidcrisis #fentanyl #frontline #notstaged pic.twitter.com/M0DDVLkL28