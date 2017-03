Ανθρώπινη φιγούρα στον ουρανό τρόμαξε τους κατοίκους της Ζάμπια

Ένα περίεργο "φαινόμενο" στον ουρανό προκάλεσε πανικό σε περιοχή της Ζάμπια. Μια ανθρώπινη φιγούρα σχηματίστηκε ανάμεσα στα σύννεφα...



Οι κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ εκκενώθηκε και ένα εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τους φωτογράφους, η "ανθρώπινη φιγούρα" ξεπερνούσε σε μήκος τα 100 μέτρα και ήταν ορατή για περίπου μισή ώρα.

