Το ένοχο μυστικό του λογότυπου των McDonald's

Όλοι έχουμε δει το λογότυπο των McDonald's και είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για το γράμμα «M», αλλά δεν τελειώνει εκεί η ιστορία.

Όπως αναφέρει ο Eric Schlosser, συγγραφέας του βιβλίου «Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American meal», η εταιρεία ήθελε να αλλάξει το λογότυπο στην δεκαετία του '60 αλλά ο σύμβουλος design, Louis Cheskin, τους έπεισε ότι το γεγονός ότι το γράμμα «M» με τον τρόπο που ήταν γραμμένο παρέπεμπε σε γυναικείο στήθος θα λειτουργούσε υπέρ της εταιρείας. Συγκεκριμένα, όπως γράφει η ιστοσελίδα INSIDER, χρησιμοποίησε την πειθώ του λέγοντας ότι το σχήμα που έμοιαζε με γυναικείο στήθος θα έκανε τους πελάτες να το συνδέσουν με την μητρική φροντίδα.