Νοσταλγία 80s: Τα 25 τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά – Από τις κασέτες στο YouTube

Νοσταλγία 80s: Τα 25 τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά – Από τις κασέτες στο YouTube

Όταν οι δίσκοι γίνονταν πλατινένιοι με 100.000 πωλήσεις και η πειρατεία γινόταν με... μολύβι και κασέτα. Η χρυσή δεκαετία της ελληνικής μουσικής μέσα από 25 εμβληματικά κομμάτια που ακούγονται δυνατά μέχρι σήμερα.

Μπορεί μια λίστα τραγουδιών να χωρέσει τις αναμνήσεις της δεκαετίας του 1980; Τότε που το βινύλιο ήταν βασιλιάς, το CD ήταν ένα ακριβό όνειρο και το YouTube δεν υπήρχε ούτε ως ιδέα. Η δεκαετία των 80s στην Ελλάδα ήταν η εποχή που η δισκογραφία «εκτοξεύτηκε», με πωλήσεις που άγγιζαν τα 50 εκατομμύρια αντίτυπα!

Η εποχή των μεγάλων πωλήσεων

Για να γίνει ένας δίσκος χρυσός τότε, χρειαζόταν 50.000 πωλήσεις – νούμερο αστρονομικό για τα σημερινά δεδομένα. Ήταν η εποχή της κασέτας, της αντιγραφής στα «δισκάδικα» της γειτονιάς και των ιστορικών συναυλιών (Νταλάρας στο ΟΑΚΑ, Κηλαηδόνης στη Βουλιαγμένη).

Η λίστα που «έγραψε» ιστορία:

Από το ροκ του Παπακωνσταντίνου μέχρι το λαϊκό του Διονυσίου και την ποπ της Βίσση, αυτά είναι μερικά από τα τραγούδια που όρισαν τα 80s:

  • Βασίλης Παπακωνσταντίνου - «Χαιρετίσματα»: Το stadium rock στην Ελλάδα στα καλύτερά του.
  • Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας - «Υπόγειο»: Ο θρυλικός δίσκος «Ζεστά Ποτά» που άλλαξε το έντεχνο.
  • Άννα Βίσση - «Δώδεκα»: Μια μπαλάντα που επισκίασε τα πάντα το 1985.
  • Νίκος Παπάζογλου - «Πότε Βούδας Πότε Κούδας»: Η γέννηση του «νεολαϊκού» ήχου.
  • Τρύπες - «Αμνησία»: Όταν το ροκ της Θεσσαλονίκης άρχισε να γράφει ιστορία.
  • Γιάννης Πάριος - «Ικαριώτικο»: Το στοίχημα των Νησιώτικων που έγινε το πιο επιτυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών.
  • Τζίμης Πανούσης - «Κάγκελα Παντού»: Η πιο σκληρή σάτιρα για την Ελλάδα της «Αλλαγής».
  • Ελευθερία Αρβανιτάκη - «Το Κόκκινο Φουστάνι»: Ένα τσιφτετέλι που έγινε μέχρι και οπαδικό σύνθημα.


Πειρατεία και Live εμφανίσεις

Στις αρχές του '80, υπολογίζεται ότι 8 στις 10 κασέτες ήταν προϊόντα παράνομης αντιγραφής. Παρόλα αυτά, ο κόσμος «διψούσε» για μουσική, γεμίζοντας τα στάδια και τα λαϊκά κέντρα, δημιουργώντας μια πολιτιστική κληρονομιά που παραμένει ζωντανή μέσα από τα ψηφιακά πλέον μέσα.

