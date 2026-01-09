Η απώλεια του Χρήστου Πολίτη σε ηλικία 83 ετών φέρνει στο φως συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες του στιγμές. Από την άγνωστη συγγένεια με τον Γιώργο Πατούλη μέχρι τη σκληρή μάχη με την υγεία του στη Νέα Σμύρνη, ο εμβληματικός ηθοποιός παρέμεινε υπερήφανος μέχρι το τέλος.

Οι αποκαλύψεις που συγκλονίζουν:

Ο συγγενικός δεσμός: Με μια ανάρτηση-σοκ, ο Γιώργος Πατούλης αποκάλυψε πως ο Χρήστος Πολίτης ήταν πρώτος του ξάδερφος, με κοινή καταγωγή από την Κρήτη. «Φεύγει ένα κομμάτι της προσωπικής μου ιστορίας», έγραψε ο πρώην Περιφερειάρχης.

Η μάχη για την υγεία: Ο γείτονάς του, Χρήστος Παρτσαλάκης, περιέγραψε έναν άνθρωπο αρχοντικό αλλά καταβεβλημένο. «Μου έλεγε: Δημήτρη, έχω χάσει όλο μου τον μυϊκό ιστό», ανέφερε ο γείτονας, αποκαλύπτοντας πως ο ηθοποιός χρειαζόταν οξυγόνο, αλλά αρνούνταν πεισματικά οποιαδήποτε βοήθεια στο σπίτι.

Το «αντίο» ενός άρχοντα: Παρά την περιπέτεια με τους πνεύμονες (πιθανότατα λόγω κορωνοϊού) που τον είχε οδηγήσει στο νοσοκομείο πέρυσι, ο Χρήστος Πολίτης επέλεξε να ζήσει το τέλος του με την αξιοπρέπεια που τον χαρακτήριζε, απομονωμένος στο «έργο τέχνης» σπίτι του στη Νέα Σμύρνη.

