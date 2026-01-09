Ο καλλιτεχνικός κόσμος και το πανελλήνιο θρηνούν την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την ισχύ, τον πλούτο και τις ίντριγκες του «Γιάγκου Δράκου», άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στη θλίψη τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, αποχαιρετώντας τον με το εμβληματικό «My Way» του Frank Sinatra – έναν τίτλο που χαρακτήριζε απόλυτα την πορεία του.

Από τη «Λάμψη» στην Απόσυρση: Μια Πορεία Γεμάτη Φως

Αν και το ευρύ κοινό τον λάτρεψε μέσα από τα 3.457 επεισόδια της «Λάμψης», ο Χρήστος Πολίτης (γεννημένος ως Χρήστος Πιατουλάκης) ήταν ένας βαθιά καλλιεργημένος ηθοποιός με σπουδαίες περγαμηνές:

Απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου : Ξεχώρισε για τη βαθιά, επιβλητική φωνή του.

: Ξεχώρισε για τη βαθιά, επιβλητική φωνή του. Θεατρική Επανάσταση: Υπήρξε ιδρυτικό σέλεχος του «Απλού Θεάτρου», φέροντας την τέχνη στις γειτονιές της Καλλιθέας.

Υπήρξε ιδρυτικό σέλεχος του «Απλού Θεάτρου», φέροντας την τέχνη στις γειτονιές της Καλλιθέας. Κινηματογραφικό Comeback: Μετά από 47 χρόνια απουσίας, επέστρεψε το 2022 στην ταινία «Broadway», αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο του παρέμενε αναλλοίωτο.

Οι Ατάκες που Έμειναν στην Ιστορία

Ο Γιάγκος Δράκος δεν ήταν απλώς ένας ρόλος, ήταν κοινωνικό φαινόμενο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει:

«Βίρνα, μίλα επιτέλους!» – Η φράση που έγινε σλόγκαν για μια ολόκληρη δεκαετία.

«Μπορεί να τραβιέμαι με λίγα φουστάνια, αλλά την αγαπώ» – Η κλασική παραδοχή του ισχυρού άνδρα της Giant.

«Εδώ μέσα σου έχω μια επιταγή 70 εκατομμυρίων» – Ο απόλυτος τηλεοπτικός χωρισμός.



Το Συγκινητικό «Αντίο» της Κάτιας Δανδουλάκη

Η τηλεοπτική του σύζυγος και επί χρόνια συνεργάτιδά του, Κάτια Δανδουλάκη, αποχαιρέτησε τον «δικό της» Γιάγκο με μια σπάνια φωτογραφία από το 1972, όταν οι δυο τους πρωταγωνιστούσαν στην ταινία «Σουλιώτες». Η χημεία τους στην οθόνη έγραψε ιστορία και το κενό που αφήνει η φυγή του είναι δυσαναπλήρωτο.

