Μαντόνα: Η μεγάλη «επιστροφή» στο πρόσωπο που είχε 30 χρόνια πριν – Τι άλλαξε η βασίλισσα της pop και έγινε viral;

Η «Βασίλισσα» είναι ξανά εδώ και δείχνει πανέτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο! Η Μαντόνα, σε ηλικία 65 ετών, εμφανίζεται σε νέα διαφημιστική καμπάνια με ένα πρόσωπο που θυμίζει έντονα την εικόνα της από τις χρυσές εποχές του Erotica και του Bedtime Stories. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την εντυπωσιακή μεταμόρφωση;

Η Μαντόνα δεν σταματά ποτέ να προκαλεί, όμως αυτή τη φορά το κάνει με τον πιο κομψό και αναπάντεχο τρόπο, αφήνοντας άφωνο το κοινό και «ρίχνοντας» το διαδίκτυο!

Το «ελιξίριο της νεότητας» στο νέο σποτ

Στο νέο διαφημιστικό σποτ για το εμβληματικό άρωμα των Dolce & Gabbana, The One, η 65χρονη star μοιάζει να έχει ανακαλύψει το «ελιξήριο της νεότητας». Η εικόνα της παραπέμπει ευθέως στη δεκαετία του '90, θυμίζοντας έντονα την εποχή που μεσουρανούσε με hits όπως το "Fever" και έγραφε ιστορία με την αισθητική της.

Αριστερά η Μαντόνα το 1993 και δεξιά η τραγουδίστρια σήμερα. Η σύγκριση είναι εκπληκτική!

Το πρόσωπο που διχάζει

Το πρόσωπό της, απαλλαγμένο από τις υπερβολές που είχαν σχολιαστεί έντονα σε προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις, δείχνει λαμπερό, ξεκούραστο και κυρίως... φυσικό! Πολλοί θαυμαστές στα social media αδυνατούν να πιστέψουν ότι πρόκειται για την ίδια γυναίκα, αναρωτώμενοι αν ο χρόνος όντως κυλάει αντίστροφα για εκείνη.

Στο βίντεο, η Madonna πλαισιώνεται από νεαρά μοντέλα, ωστόσο η δική της παρουσία είναι αυτή που κυριαρχεί. Το styling βασίζεται σε μαύρες δαντέλες, εσώρουχα που παραπέμπουν σε corset looks και μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στον ερωτισμό και την απόλυτη πολυτέλεια, την οποία μόνο η "Queen of Pop" ξέρει να υπηρετεί.

Το μυστικό της αψεγάδιαστης εικόνας

Είναι το μακιγιάζ; Είναι ο μαγικός φωτισμός του Mert Alas που υπογράφει τη σκηνοθεσία; Ή μήπως η Μαντόνα αποφάσισε να επιστρέψει σε ένα πιο φυσικό look, εγκαταλείποντας τις υπερβολικές παρεμβάσεις;

Το σίγουρο είναι πως η εικόνα της στο σποτ δεν θυμίζει σε τίποτα τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της, που είχαν διχάσει το κοινό και είχαν προκαλέσει κύμα αρνητικών σχολίων. Εδώ βλέπουμε τη Madonna που αγαπήσαμε: δυναμική, αισθησιακή και με μια νεανική όψη που προκαλεί αναμνήσεις από την «χρυσή» περίοδο της.

Τα σχόλια στο διαδίκτυο πήραν φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά, με τους περισσότερους να συμφωνούν πως η συνεργασία Madonna x Dolce & Gabbana είναι το πιο δυνατό fashion news της σεζόν. Η «Βασίλισσα» είναι ξανά εδώ, πανέμορφη και δείχνει έτοιμη να κατακτήσει και πάλι τον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς.

