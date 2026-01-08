Ώρες αγωνίας για την αγαπημένη «βασίλισσα της νύχτας», Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή μετά από επεισόδιο με την υγεία της. Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάστασή της.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τις 4 Ιανουαρίου, μετά από μια ξαφνική περιπέτεια που ανησύχησε τους οικείους της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η μεγάλη μας καλλιτέχνιδα βρισκόταν στο σπίτι της με φιλικά πρόσωπα όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Το χρονικό της νοσηλείας

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή όταν οι παρευρισκόμενοι διαπίστωσαν ότι το οξυγόνο της είχε πέσει στο 82, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τον προσωπικό της γιατρό. Μετά από επικοινωνία, δόθηκε η εντολή για άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο και να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της.

«Ζει δύο φορές» - Τα ευχάριστα νέα

Παρά την αρχική ανησυχία, τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Η στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, μιλώντας στην τηλεόραση μετέφερε το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στις τάξεις των γιατρών.

«Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομά της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» – Η συγκινητική έκκληση της οικογένειας