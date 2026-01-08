Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η ξαφνική αδιαθεσία και η πτώση του οξυγόνου

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 69 άτομα
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η ξαφνική αδιαθεσία και η πτώση του οξυγόνου

Ώρες αγωνίας για την αγαπημένη «βασίλισσα της νύχτας», Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή μετά από επεισόδιο με την υγεία της. Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάστασή της.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τις 4 Ιανουαρίου, μετά από μια ξαφνική περιπέτεια που ανησύχησε τους οικείους της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η μεγάλη μας καλλιτέχνιδα βρισκόταν στο σπίτι της με φιλικά πρόσωπα όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Το χρονικό της νοσηλείας
Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή όταν οι παρευρισκόμενοι διαπίστωσαν ότι το οξυγόνο της είχε πέσει στο 82, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τον προσωπικό της γιατρό. Μετά από επικοινωνία, δόθηκε η εντολή για άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο και να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της.

«Ζει δύο φορές» - Τα ευχάριστα νέα
Παρά την αρχική ανησυχία, τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Η στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, μιλώντας στην τηλεόραση μετέφερε το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στις τάξεις των γιατρών.

«Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομά της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» – Η συγκινητική έκκληση της οικογένειας

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Διεγράφη ο Φαραντούρης από τον ΣΥΡΙΖΑ – Η «αλλεργία» για την Καρυστιανού και η άρνηση παράδοσης της έδρας
Πολιτική

Διεγράφη ο Φαραντούρης από τον ΣΥΡΙΖΑ – Η «αλλεργία» για την Καρυστιανού και η άρνηση παράδοσης της έδρας

Αγροτικά Μπλόκα 2026: «Πυρ ομαδόν» από τους παραγωγούς μετά τα μέτρα της κυβέρνησης – Σκέτη απογοήτευση
Κοινωνία

Αγροτικά Μπλόκα 2026: «Πυρ ομαδόν» από τους παραγωγούς μετά τα μέτρα της κυβέρνησης – Σκέτη απογοήτευση

Η Ελλάδα στα δύο – 48ωρο κλείσιμο στα Τέμπη από τους αγρότες – «Όχι» στα μέτρα, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη
Κοινωνία

Η Ελλάδα στα δύο – 48ωρο κλείσιμο στα Τέμπη από τους αγρότες – «Όχι» στα μέτρα, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη

Σεισμοί: Ανάρτηση – «γρίφος» από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο – Τι τον ανησυχεί στη σεισμική «άπνοια» της Ελλάδας
Επιστήμη

Σεισμοί: Ανάρτηση – «γρίφος» από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο – Τι τον ανησυχεί στη σεισμική «άπνοια» της Ελλάδας

Προκαταρκτική έρευνα για τον Γιάνη Βαρουφάκη: Στο μικροσκόπιο η «διαφήμιση ναρκωτικών» για το ecstasy του 1989
Πολιτική

Προκαταρκτική έρευνα για τον Γιάνη Βαρουφάκη: Στο μικροσκόπιο η «διαφήμιση ναρκωτικών» για το ecstasy του 1989