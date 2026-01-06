Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη: Θρήνος για την «αρχόντισσα» του ελληνικού σινεμά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η σπουδαία ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η μάχη με τα προβλήματα υγείας και η σπουδαία παρακαταθήκη της σε θέατρο και κινηματογράφο.

Μια από τις πιο κομψές και αγαπημένες παρουσίες της μεγάλης οθόνης, η Τόνια Καζιάνη, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η ηθοποιός, που μεσουράνησε τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, άφησε την τελευταία της πνοή αργά τη Δευτέρα, ταλαιπωρημένη το τελευταίο διάστημα από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μια ζωή σαν ταινία με τον Γιώργο Τζώρτζη

Η Τόνια Καζιάνη υπήρξε το έτερον ήμισυ ενός από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του χώρου. Γνωρίστηκε με τον ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» το 1970 και έκτοτε έμειναν αχώριστοι μέχρι το θάνατό του το 2019. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Ευγενία, η οποία ήταν η μεγάλη τους αδυναμία.

Η λαμπρή πορεία στην τέχνη

Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1966 στα «Πέντε χιλιάδες ψέματα», η Καζιάνη ξεχώρισε για τη φινέτσα της. Πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τόλη Βοσκόπουλο («Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά») και τον Κώστα Πρέκα («Επαναστάτης Ποπολάρος»), ενώ το τηλεοπτικό κοινό την αγάπησε μέσα από τη θρυλική σειρά «Άγνωστος Πόλεμος» αλλά και το «Καλημέρα Ζωή».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας την, έκανε λόγο για μια συνάδελφο που προσέφερε «δροσιά και ομορφιά» στο θέατρο, αφήνοντας πίσω της μόνο θετικά μηνύματα ευγένειας και προσήλωσης στην τέχνη.

