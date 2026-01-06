Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» – Η συγκινητική έκκληση της οικογένειας

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γραφτεί ο επίλογος για τον εμβληματικό δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Η ανακοίνωση της οικογένειας και η επιθυμία τους αντί στεφάνων.

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη από ανακοπή καρδιάς έχει βυθίσει στη θλίψη τον δημοσιογραφικό κόσμο και το πανελλήνιο. Σήμερα, η οικογένειά του έδωσε στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία, απευθύνοντας παράλληλα μια παράκληση σε όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα
Η κηδεία του αγαπημένου δημοσιογράφου, συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30 το πρωί, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας (Δήμος Χαλκιδέων). Η οικογένεια επέλεξε την αποτέφρωση, ακολουθώντας την επιθυμία του ίδιου του εκλιπόντος.

Η έκκληση για δωρεά αντί στεφάνων
Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανακοίνωση, οι συγγενείς του Γιώργου Παπαδάκη ευχαριστούν τον κόσμο για τη συμπαράσταση και ζητούν, αντί για στεφάνια, να κατατεθούν χρήματα για την ενίσχυση του Συλλόγου «Το Εργαστήρι». Πρόκειται για έναν οργανισμό που στηρίζει άτομα με αναπηρία, έναν σκοπό που ο δημοσιογράφος πάντα στήριζε έμπρακτα.

Τα στοιχεία για τη δωρεά:

Οργανισμός: Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
Τράπεζα: Alpha Bank
IBAN: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

