Γιάννης Σμαραγδής: «Νιώθω πόνο, υπάρχει σχέδιο από πίσω» – Η σκληρή απάντηση για τον «Καποδίστρια» και οι επιθέσεις που δέχτηκε

Ο Γιάννης Σμαραγδής σπάει τη σιωπή του και απαντά στα «βέλη» που δέχεται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την πολυαναμενόμενη ταινία του για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών «El Greco» και «Καζαντζάκης», δεν δίστασε να μιλήσει για ένα «σχέδιο» που έχει ως στόχο να τον σταματήσει.

«Νιώθω πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν», εξομολογήθηκε ο σκηνοθέτης, σχολιάζοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν και ήθελαν την καριέρα του να φτάνει στο τέλος της.

 «Υπάρχει σχέδιο από πίσω»

Σύμφωνα με τον κ. Σμαραγδή, οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. «Έλεγαν "τελειώσαμε με τον Σμαραγδή"», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι συγκεκριμένα κέντρα προσπάθησαν να βάλουν «φρένο» στη δημιουργία της ταινίας για τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας.

  • Η ουσία της κόντρας: Ο σκηνοθέτης επέμενε ότι η ταινία θα ολοκληρωθεί, καθώς αποτελεί χρέος του προς την ιστορία.
  • Η πικρία: «Δεν με πειράζει η κριτική, με πειράζει η κακία και η προσπάθεια εξόντωσης ενός δημιουργού», σημείωσε.

Ο Γιάννης Σμαραγδής παραμένει προσηλωμένος στο στόχο του, δηλώνοντας πως η τέχνη και η αλήθεια θα νικήσουν στο τέλος, παρά τις όποιες αντιξοότητες και τα «σχέδια» που βρίσκονται σε εξέλιξη.

