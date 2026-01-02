# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Πρωτοχρονιά 2026: Πώς υποδέχτηκαν οι celebrities το νέο έτος – Οι φωτό που «γκρέμισαν» το Instagram

Από την Αργεντινή μέχρι την αγκαλιά του Μπισμπίκη. Οι αναρτήσεις της Μενεγάκη, της Βανδή και της Οικονομάκου που έγιναν viral.

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την ελληνική showbiz στα καλύτερά της. Το Instagram πλημμύρισε από λάμψη, ευχές και εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα ρεβεγιόν των επωνύμων.

Τα Highlights των Celebrities:

Αθηνά Οικονομάκου: Υποδέχτηκε το 2026 στην Αργεντινή μαζί με τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, μοιράζοντας εντυπωσιακά βίντεο από το ταξίδι τους.

Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 με ένα τρυφερό φιλί στον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος γιόρταζε και την ονομαστική του εορτή. «Καλή χρονιά με αγάπη», έγραψε η τραγουδίστρια.

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Κατερίνα Καινούργιου: Έστειλαν τις δικές τους λαμπερές ευχές, ποζάροντας με εντυπωσιακά looks και μοιράζοντας μηνύματα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά με τους ακολούθους τους.


Χριστίνα Μπόμπα & Σάκης Τανιμανίδης: Συνεπείς στο ραντεβού τους με τους εξωτικούς προορισμούς, υποδέχτηκαν το έτος οικογενειακώς από την παραλία, φορώντας τα μαγιό τους.

Το 2026 ξεκίνησε με χαμόγελα, ταξίδια και πολλή λάμψη για τους αγαπημένους μας stars!

