Πρωτοχρονιά 2026: Πώς υποδέχτηκαν οι celebrities το νέο έτος – Οι φωτό που «γκρέμισαν» το Instagram

Από την Αργεντινή μέχρι την αγκαλιά του Μπισμπίκη. Οι αναρτήσεις της Μενεγάκη, της Βανδή και της Οικονομάκου που έγιναν viral.

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την ελληνική showbiz στα καλύτερά της. Το Instagram πλημμύρισε από λάμψη, ευχές και εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα ρεβεγιόν των επωνύμων.

Τα Highlights των Celebrities:

Αθηνά Οικονομάκου: Υποδέχτηκε το 2026 στην Αργεντινή μαζί με τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα, μοιράζοντας εντυπωσιακά βίντεο από το ταξίδι τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ✨ℬ???????????????? (@brunocerella.30)

Δέσποινα Βανδή: Υποδέχτηκε το 2026 με ένα τρυφερό φιλί στον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος γιόρταζε και την ονομαστική του εορτή. «Καλή χρονιά με αγάπη», έγραψε η τραγουδίστρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Κατερίνα Καινούργιου: Έστειλαν τις δικές τους λαμπερές ευχές, ποζάροντας με εντυπωσιακά looks και μοιράζοντας μηνύματα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά με τους ακολούθους τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)



Χριστίνα Μπόμπα & Σάκης Τανιμανίδης: Συνεπείς στο ραντεβού τους με τους εξωτικούς προορισμούς, υποδέχτηκαν το έτος οικογενειακώς από την παραλία, φορώντας τα μαγιό τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo)

Το 2026 ξεκίνησε με χαμόγελα, ταξίδια και πολλή λάμψη για τους αγαπημένους μας stars!

