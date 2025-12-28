Για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του, αλλά και για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, μίλησε ο Λευτέρης Πανταζής στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου.

Ο λαϊκός τραγουδιστής εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, εξηγώντας πως η κόπωση ήταν αποτέλεσμα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού διαστήματος.

«Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Κουράστηκα πολύ, ήταν δεκαπέντε μέρες με πολύ λιγοστό ύπνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πλέον έχει επιστρέψει στους κανονικούς του ρυθμούς.

Το σχόλιο για τα περιστατικά στα νυχτερινά κέντρα

Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά που έχουν σημειωθεί σε νυχτερινά μαγαζιά, ο Λευτέρης Πανταζής αναφέρθηκε στη ρίψη λουλουδιών στις πίστες, επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος έχει ζήσει δύσκολες στιγμές στο παρελθόν.

«Μου έχουν πρηστεί τα μάγουλα, έχω φάει παγάκι στο μάτι. Όταν ο άλλος πετάει λουλούδια, έχει πιει και λιγάκι», είπε, προσθέτοντας πως χρειάζεται περισσότερη προσοχή από τους θαμώνες, αλλά και περισσότερη κατανόηση.

Τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα

Αναφερόμενος στο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, αποκάλυψε ότι σκοπεύει να ανοίγει τις εμφανίσεις του με το τραγούδι Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου, ενώ προανήγγειλε και νέες μουσικές συνεργασίες.

«Έρχονται καινούργια τραγούδια, μεγάλες εκπλήξεις, και ντουέτο με την Άντζελα Δημητρίου και με την Κόνι Μεταξά», αποκάλυψε, δείχνοντας πως παρά την κούραση, παραμένει δημιουργικός και ενεργός.

Ο Λευτέρης Πανταζής, με ειλικρίνεια και χιούμορ, έδειξε για ακόμη μία φορά ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με αισιοδοξία, έχοντας το βλέμμα στραμμένο τόσο στη φροντίδα της υγείας του όσο και στα επόμενα καλλιτεχνικά του σχέδια.

Διαβάστε ακόμα: Γλυφάδα: Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ – Επέβαινε με βραχιολάκι σε κλεμμένο αυτοκίνητο