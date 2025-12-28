Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, το οποίο είχε ιδρύσει και του οποίου ήταν πρόεδρος. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι υπήρξε διεθνώς αναγνωρισμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια, που επέλεξε να εγκαταλείψει μια λαμπρή καριέρα για να αφιερώσει τη ζωή και την ενέργειά της στην υπεράσπιση των ζώων. Δεν αναφέρεται η ημέρα ή ο τόπος θανάτου.

Από το σύμβολο του ’60 στο «πάνθεον» του ευρωπαϊκού σινεμά

Η Μπαρντό είχε αποσυρθεί από τον κινηματογράφο εδώ και πάνω από 50 χρόνια, έχοντας αφήσει πίσω της περίπου πενήντα ταινίες και σκηνές που έμειναν ιστορικές: το παθιασμένο μάμπο στο Σαν Τροπέ στο «Και ο Θεός έπλασε τη Γυναίκα» και τον χαρακτηριστικό μονόλογο στην «Περιφρόνηση». Στην οθόνη συνδύασε γαλλική κομψότητα με ευρωπαϊκό αισθησιασμό, όμως η εικόνα αυτή την βάραινε: προωθήθηκε επιθετικά ως sex symbol, ενώ η ίδια ήθελε να αναγνωριστεί ως σοβαρή ηθοποιός.

Η πορεία της ξεκίνησε νωρίς: εμφανίστηκε στο πρώτο της εξώφυλλο στο Elle στα 15, είχε όνειρο να γίνει μπαλαρίνα και σπούδασε μπαλέτο, ενώ στα 18 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα της βήματα είχε ο Ρότζερ Βαντίμ, ο πρώτος σύζυγός της, που τη σκηνοθέτησε και συνέβαλε στη δημιουργία του μύθου “B.B.”. Αργότερα συνεργάστηκε με κορυφαίους Γάλλους δημιουργούς, ενώ δέχτηκε και προτάσεις εκτός Γαλλίας.

Τραγούδι, έρωτες και μια ζωή που δεν χώρεσε σε στερεότυπα

Παράλληλα με το σινεμά, ανέπτυξε και μουσική παρουσία, ηχογραφώντας τραγούδια που έγιναν γνωστά. Ο Σερζ Γκενσμπούρ έγραψε για εκείνη το «Je t’aime… moi non plus» το 1967, όμως η ίδια αρνήθηκε να το τραγουδήσει, και στη συνέχεια έγινε μεγάλη επιτυχία σε άλλη εκτέλεση.

Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε τέσσερις φορές και είχε σχέσεις με γνωστά πρόσωπα. Απέκτησε έναν γιο, τον Νικολά, το 1960, ωστόσο το κεφάλαιο της μητρότητας περιγράφεται ως σκοτεινό και συγκρουσιακό, με μακρά απομάκρυνση από τον γιο της και μεταγενέστερη δικαστική διαμάχη μετά από δηλώσεις της.

Η μεγάλη στροφή: «Τα ζώα δεν με πρόδωσαν ποτέ»

Το 1973 ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον κινηματογράφο για να αφοσιωθεί στην προστασία των ζώων. Για να χρηματοδοτήσει το Ίδρυμά της, συγκέντρωσε χρήματα δημοπρατώντας κοσμήματα και αναμνηστικά από την καριέρα της. Έγινε γνωστή για τις καμπάνιες της, τις παρεμβάσεις της και τη σταθερή ταύτισή της με την υπόθεση των δικαιωμάτων των ζώων.

Οι αντιφάσεις που σκίασαν την εικόνα της

Η δημόσια εικόνα της Μπαρντό δεν έμεινε αλώβητη. Αναφέρεται ότι σε μεταγενέστερα χρόνια τιμωρήθηκε με πρόστιμα για δηλώσεις που κρίθηκαν ως υποκίνηση μίσους, ενώ διατυπώθηκαν και ομοφοβικές τοποθετήσεις. Έτσι, η υστεροφημία της συνόδευσε συχνά το δίπολο: μια γυναίκα-σύμβολο ελευθερίας και εποχής, αλλά και μια προσωπικότητα με έντονες αντιφάσεις.

Παρά τα παραπάνω, η Μπριζίτ Μπαρντό παραμένει εμβληματική μορφή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και της ποπ κουλτούρας: μια φιγούρα που σημάδεψε το ’50 και το ’60, αποχώρησε νωρίς από τα φώτα και έδωσε το υπόλοιπο της ζωής της σε έναν αγώνα που η ίδια θεώρησε πιο ουσιαστικό.

