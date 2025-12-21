Σε πλήρη αντεπίθεση περνά ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες ώρες μετά τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση και ανήθικες προτάσεις. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, αντί να αποσυρθεί, εμφανίστηκε κανονικά στην πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να μείνει σιωπηλός.

Η εμφάνιση που έστειλε μήνυμα

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της μήνυσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα, ανοίγοντας το πρόγραμμά του μπροστά σε ένα κοινό που τον αποθέωσε. Με χαρακτηριστική ατάκα, «να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός», φρόντισε να δώσει τον τόνο της βραδιάς, ενώ η ανταπόκριση του κόσμου ερμηνεύτηκε ως ένδειξη στήριξης στο πρόσωπό του.

Μηνύσεις και νομικές κινήσεις

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, οι καταγγελίες χαρακτηρίζονται «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες», με την πλευρά του τραγουδιστή να προαναγγέλλει άμεσα μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση και εκβίαση. Στο κάδρο μπαίνει και γνωστός επιχειρηματίας του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς –όπως υποστηρίζεται– η υπόθεση συνδέεται με σοβαρή οικονομική διαφορά.

Το οικονομικό υπόβαθρο της σύγκρουσης

Το παρασκήνιο της υπόθεσης φαίνεται πως ξεπερνά το επίπεδο των προσωπικών καταγγελιών. Στο τραπέζι βρίσκεται διαφωνία που αφορά συμφωνίες για εμφανίσεις, προκαταβολές και παροχές που, σύμφωνα με την άλλη πλευρά, δεν τηρήθηκαν. Σε εξώδικο που έχει αποσταλεί, γίνεται λόγος για χιλιάδες ευρώ, έξοδα φύλαξης, προσωπικές παροχές και κάλυψη αναγκών του καλλιτέχνη ενόψει μελλοντικής συνεργασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται και η περίοδος κατά την οποία ο τραγουδιστής είχε νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο, με τον επιχειρηματία να υποστηρίζει ότι του είχε παρασχεθεί τότε οικονομική και νομική υποστήριξη.

«Δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ»

Η πλευρά Μαζωνάκη απορρίπτει κατηγορηματικά όλα τα παραπάνω. Ο δικηγόρος του ξεκαθαρίζει ότι ο καλλιτέχνης δεν οφείλει κανένα χρηματικό ποσό και ότι οι αναφορές περί οφειλών και παροχών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το επόμενο διάστημα

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς οι μηνύσεις θα κατατεθούν επίσημα και η υπόθεση περνά πλέον σε καθαρά νομικό πεδίο. Το σκηνικό δείχνει ότι η σύγκρουση θα έχει συνέχεια, με αποκαλύψεις, αντικρουόμενες αφηγήσεις και έντονο ενδιαφέρον τόσο από τον καλλιτεχνικό χώρο όσο και από τη Δικαιοσύνη.

