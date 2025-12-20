Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Λευτέρης Πανταζής, το βράδυ της Παρασκευής, μετά από έντονη αδιαθεσία που αποδόθηκε σε υπερκόπωση. Οι γιατροί συνέστησαν ξεκούραση για αρκετά 24ωρα, ενώ ο ίδιος παραμένει υπό παρακολούθηση για προληπτικές εξετάσεις.

«Κατέρρευσα από την κούραση»

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε μέσα από το νοσοκομείο στην εκπομπή Weekend Live, περιγράφοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευσή του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τις τελευταίες ημέρες είχε εξαντλητικό πρόγραμμα, με ελάχιστες ώρες ύπνου και συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις:

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο εορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα».



«Το μηχάνημα θέλει και σέρβις»

Ο Λευτέρης Πανταζής εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία της ξεκούρασης:

«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, θα παραμείνει για εξετάσεις και στη συνέχεια, έως και την Τρίτη, θα ξεκουραστεί στο σπίτι του, όπως του συνέστησαν οι γιατροί.

