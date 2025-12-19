Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τη μήνυση που κατέθεσε 21χρονος τραγουδιστής, ο Στέφανος Παπαδόπουλος (Stef), καταγγέλλοντας ανήθικες προτάσεις και ψυχολογική πίεση κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο γνωστός καλλιτέχνης απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες και κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού εις βάρος του.

Στη μηνυτήρια αναφορά, ο νεαρός τραγουδιστής περιγράφει περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, κατά τη διάρκεια κοινών εμφανίσεων σε νυχτερινό κέντρο. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι δέχθηκε επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές προτάσεις και χυδαίες χειρονομίες, καθώς και πίεση με υπονοούμενα που συνέδεαν την επαγγελματική του εξέλιξη με προσωπικές απαιτήσεις.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο 21χρονος συνέχισε να αλληλεπιδρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συγκεκριμένα να κάνει «like» σε αναρτήσεις του μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, δηλαδή αρκετό διάστημα μετά τη λήξη της συνεργασίας τους και λίγο πριν την κατάθεση της μήνυσης. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε δημόσια ερωτήματα για τη στάση του καταγγέλλοντος, χωρίς ωστόσο –σύμφωνα με τη νομική του εκπροσώπηση– να αναιρεί την ουσία των καταγγελιών.

Ο δικηγόρος του 21χρονου τόνισε ότι η συμπεριφορά ενός φερόμενου θύματος στα social media δεν μπορεί να ακυρώσει μια καταγγελία, υπογραμμίζοντας πως «ένα like δεν υποβαθμίζει μια ολόκληρη υπόθεση». Παράλληλα, το επίμαχο «like» φέρεται να αφαιρέθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος.

Από την άλλη πλευρά, η νομική ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες είναι απολύτως ψευδείς και εντάσσονται σε σχέδιο εκβιασμού που, όπως αναφέρεται, εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος του καλλιτέχνη κάνει λόγο για προσχηματική χρονική επιλογή της μήνυσης και δηλώνει ότι έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, με καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να αξιολογήσει το σύνολο των καταγγελιών, των αντικρουόμενων ισχυρισμών και του ψηφιακού υλικού, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματικά περιστατικά παρενόχλησης ή για μια μεθοδευμένη απόπειρα εκβιασμού.

