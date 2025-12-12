Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025, εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί σταμάτησαν τη γνωστή τραγουδίστρια για έλεγχο ενώ οδηγούσε το μηχανάκι της. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο για οδηγούς δικύκλων.

Ακολούθως, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης, ενώ της επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ανεξαρτήτως προσώπων.

