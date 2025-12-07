Η υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η δίκη που αφορά τη διαρροή βίντεο του 2017 στη Χαλκιδική χωρίς τη συγκατάθεσή της, συνεχίζεται με νέα αναβολή ενώ εντείνονται οι πιέσεις και οι απειλές προς την ίδια και τον νομικό της εκπρόσωπο. Η influencer, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, περιέγραψε αναλυτικά όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ, αλλά και τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων – ισχυρισμούς που χαρακτηρίζει προκλητικούς και προσβλητικούς απέναντι στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, την ίδια στιγμή που η δίκη παρατείνεται, η Τούνη και ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος δέχονται απειλητικά μηνύματα, με ξεκάθαρες αναφορές σε σωματική βλάβη σε περίπτωση που υπάρξει καταδίκη των κατηγορουμένων.

Τι είπε η Ιωάννα Τούνη – οι δηλώσεις της χωρίς αλλαγές

«Είναι ένα συμβάν το οποίο με πληγώνει πραγματικά βαθιά, μία υπόθεση που καθόλου δεν θέλω να αναμοχλεύω αλλά πραγματικά αναγκάζομαι, γιατί νιώθω ότι οι ισχυρισμοί που έχω ακούσει από την άλλη πλευρά… έχουν κάνει τους εξής πολύ προκλητικούς ισχυρισμούς:

Ότι κατά τη διάρκεια του βίντεο, όταν ο ίδιος γυρνάει το κεφάλι και κοιτάει το φλας που πέφτει πάνω του από απόσταση πολύ κοντινή… ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει ποιος τραβάει το βίντεο. Ότι είδε απλώς ένα φως, μάλλον από τον θεό, από ένα παράλληλο σύμπαν… Ο τύπος κοιτάει την κάμερα, έχει οπτική επαφή με τον συνεργό του που είναι πίσω από την κάμερα χωρίς καμία αμφιβολία».**

Στη συνέχεια μίλησε για τον τρόπο που διακινήθηκε το υλικό, αλλά και για το κοινωνικό στίγμα που έπεσε αποκλειστικά πάνω της.

«Γιατί ο σκοπός του βίντεο εξαρχής ήταν να φανεί το πρόσωπό μου, να φανεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε σε ερωτική επαφή μαζί μου… η γυναίκα είναι η μοναδική που στιγματίζεται. Είναι η μοναδική που χαρακτηρίζεται ως πόρνη και αυτό ακριβώς βίωσα εγώ… «βίζιτα», «πεταμένη», «μεθυσμένη», «πουτ…α» – αφορούν εμένα. Αντιθέτως στον άνδρα, δίνουν και τα ρέστα «μπράβο για την γκόμενα που πήγες»».

Κλείνοντας, ξεκαθαρίζει πως η μάχη αυτή δεν αφορά μόνο την ίδια.

«Αυτός ο αγώνας είναι για κάθε γυναίκα που βρίσκεται στη θέση μου… Αν εγώ που έχω τους οικονομικούς πόρους μπορώ να παλέψω, μία γυναίκα που δεν τα έχει αυτά τι θα κάνει; Δεν θα τα παρατήσω. Εύχομαι έστω και αργά να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Νέα αναβολή στη δίκη – και απειλές θανάτου

Η υπόθεση πήρε ακόμη μία αναβολή, και αμέσως μετά – όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» – η Τούνη και ο δικηγόρος της έλαβαν μηνύματα όπως:

«Θα σας σκοτώσουμε… εσένα και την Ιωάννα Τούνη… αν τιμωρηθούν οι ένοχοι…»

και

«Προσέξτε πώς μιλάτε… θα έχετε άσχημες συνέπειες… μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό.»

Ο κ. Δημητρακόπουλος σχολίασε:

«Βλέπουμε τους θύτες να δηλώνουν θύματα. Εδώ βιάζεται η λογική… Αν απειλούνται διάδικοι και δικαστές, παύουμε να είμαστε ευνομούμενη πολιτεία.»

Μια δίκη που ξεπερνά την υπόθεση Τούνη – γίνεται σύμβολο

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την Τούνη, αλλά κάθε γυναίκα που υπέστη revenge porn, διασυρμό, σεξιστική στοχοποίηση. Η κοινωνική συζήτηση δεν είναι πια αν θα δικαιωθεί η influencer, αλλά αν θα δικαιωθεί η αλήθεια και το δικαίωμα του καθενός να μη μετατρέπεται σε «θέαμα» χωρίς συναίνεση.

Η έκβαση της δίκης έχει ηθικό και κοινωνικό βάρος πολύ πέρα από τα πρόσωπα που κάθονται στο εδώλιο.

