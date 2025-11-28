Μάστορας - Λιάγκας: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τη διαφωνία τους

Μια αναπάντεχη αναφορά του Αντώνη Ρέμου, στη συνέντευξη Τύπου για την πρεμιέρα του στο NOX μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, έφερε στο φως μια παλιά και μέχρι σήμερα άγνωστη κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον τραγουδιστή. Ο γνωστός λαϊκός καλλιτέχνης, θέλοντας να λειτουργήσει συμφιλιωτικά, απηύθυνε δημόσια πρόσκληση στον παρουσιαστή να βρεθεί στο μαγαζί, ώστε οι τρεις τους να συζητήσουν και να λυθούν οι διαφορές τους.

Ο Ρέμος μάλιστα προέτρεψε τον Μάστορα να μείνει μόνος με τον Λιάγκα για να τα βρουν, με τον τραγουδιστή να αντιδρά λακωνικά αλλά ενδεικτικά:

«Ωχ».

Τι λέει ο Λιάγκας: Πού ξεκίνησαν όλα

Μετά την παρέμβαση του Ρέμου, ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να βάλει τέλος στη σιωπή του και να εξηγήσει πώς προέκυψε το πρόβλημα στις σχέσεις του με τον Χρήστο Μάστορα.

Όπως ανέφερε, η ρήξη τοποθετείται στην εποχή του Rising Star, όταν ο ίδιος παρουσίαζε το σόου και ο Αντώνης Ρέμος μαζί με τον Χρήστο Μάστορα συμμετείχαν στην κριτική επιτροπή. Οι τρεις τους τότε έκαναν στενή παρέα, περνούσαν πολλές ώρες μαζί στα γυρίσματα, ακόμη και εκτός στούντιο.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι σε μια δύσκολη δική του τηλεοπτική στιγμή —μετά από λάθος που είχε κάνει και το οποίο προκάλεσε σφοδρή κριτική— η αντίδραση του Μάστορα τον πλήγωσε ιδιαίτερα.

Όπως είπε, ενώ περίμενε στήριξη ή έστω ουδετερότητα από κάποιον με τον οποίο είχε προσωπική σχέση, ο τραγουδιστής άσκησε μια πολύ αυστηρή δημόσια κριτική.

Ο Λιάγκας μάλιστα ανέφερε ότι τότε του έστειλε μήνυμα, εκφράζοντας τη στεναχώρια του, αλλά δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Το περιστατικό με το τροχαίο και η ατάκα που άναψε φωτιές

Παρά την ψυχρότητα, ο παρουσιαστής δήλωσε ότι στήριξε δημόσια τον Μάστορα πέρσι, όταν έγινε γνωστό το περιστατικό του τροχαίου όπου ο τραγουδιστής —όπως ειπώθηκε τότε— δεν σταμάτησε αμέσως. Ο Λιάγκας, αν και ένιωθε πληγωμένος από το παρελθόν, είχε σταθεί στο πλευρό του, υπογραμμίζοντας ότι δεν επρόκειτο για ποινικό αδίκημα.

Η κατάσταση όμως άλλαξε όταν συνεργείο της δικής του εκπομπής και μιας ακόμη τηλεοπτικής εκπομπής βρέθηκαν έξω από τον Πύργο, όπου διαμένουν ο Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Με αφορμή το σχόλιο της Καληφώνη «φοβάμαι τις κάμερες», ο Λιάγκας απάντησε αυθόρμητα:

«Κι εγώ φοβάμαι τους μεθυσμένους οδηγούς».

Αυτή η ατάκα —όπως παραδέχτηκε ο ίδιος— φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος από τότε του κρατά, όπως λέει ο Λιάγκας, «κακία».

