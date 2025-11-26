Σε νέα χέρια πέρασε η εντυπωσιακή βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική, ένα ακίνητο που επί χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς για την ίδια και την οικογένειά της. Η πώληση ολοκληρώθηκε περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο της αγαπημένης μαγείρισσας, με το τίμημα να αγγίζει τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιοι είναι οι νέοι ιδιοκτήτες

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Super Κατερίνα», το ακίνητο αγοράστηκε από ένα ζευγάρι Βούλγαρων επιχειρηματιών:

Νικολάι Κοστόφ – γνωστός φαρμακοβιομήχανος και ιδρυτής μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας

Η σύζυγός του, φαρμακοποιός, με μόνιμη κατοικία στη Σόφια

Στο ρεπορτάζ του Alpha προβλήθηκαν επίσης φωτογραφίες του ζευγαριού στη βίλα, οι οποίες μαρτυρούν το ενδιαφέρον τους για το ακίνητο και την εντυπωσίασή τους από τη θέση και την αισθητική του.

Ένα ακίνητο μεγάλης αξίας σε μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές

Η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της Χαλκιδικής, γνωστή για το φυσικό τοπίο, τα καταγάλανα νερά και την υψηλή ζήτηση για πολυτελή ακίνητα.

Το ακίνητο ξεχώριζε για:

τη μοναδική θέα στη θάλασσα

την άμεση πρόσβαση στην παραλία

τους μεγάλους εξωτερικούς χώρους

την ιδιαίτερη διακόσμηση που είχε επιμεληθεί η ίδια η Βέφα Αλεξιάδου

Η πώληση έκλεισε σε υψηλή τιμή, επιβεβαιώνοντας την αξία της περιοχής αλλά και τη φήμη της βίλας.

Διαβάστε ακόμα: Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Μποτία – Ήταν επιλογή ζωής, είναι υπέροχος πατέρας