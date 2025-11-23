Ο Αντώνης Ρέμος τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα που επανέφεραν στο προσκήνιο τη μοιραία νύχτα πριν από το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Σε μια από τις πιο προσωπικές και ξεκάθαρες απαντήσεις του, ο Αντώνης Ρέμος τόνισε πως η κοινωνία οφείλει να αφήσει πίσω της τις θεωρίες και να σεβαστεί τη μνήμη του Παντελή.

«Δεν υπάρχει λόγος να ανοίγουμε ξανά τέτοια ζητήματα. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που πέρασαν. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ τον Παντελή. Τον αγαπήσαμε, δουλέψαμε μαζί και ήμασταν κοντά του. Αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Ο κόσμος πρέπει να συνέλθει, να σταματήσει να φαντάζεται καταστροφικά σενάρια. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης», δήλωσε.

Οι ισχυρισμοί Μαρτίκα και η νέα συζήτηση

Ο Σπύρος Μαρτίκας είχε προκαλέσει έντονο θόρυβο όταν υποστήριξε πως ο Παντελής Παντελίδης φέρεται να έχασε περίπου 250.000 ευρώ σε στημένο παιχνίδι λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα, κάνοντας λόγο για κύκλωμα παράνομου τζόγου.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής «έπεσε θύμα» μιας καλά στημένης παγίδας, συνδέοντας το περιστατικό με την ψυχολογική του κατάσταση εκείνη τη βραδιά.

Οι δηλώσεις αυτές άνοιξαν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε όσο λίγοι, αλλά έφυγε από τη ζωή μέσα σε ένα θολό και φορτισμένο κλίμα.

«Θα τον θυμόμαστε για πάντα»

Ο Αντώνης Ρέμος, θέλοντας να σταματήσει τη συζήτηση που αναζωπυρώνεται κάθε τόσο, υπογράμμισε πως το κεφάλαιο έχει κλείσει νομικά και συναισθηματικά:

«Όλα έχουν κριθεί εκεί που πρέπει. Ο Παντελής θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας για το ταλέντο του και τη μουσική του. Αυτό είναι που πρέπει να θυμόμαστε».

