Σύλληψη του τράπερ Kidd στην Κηφισιά – Βρέθηκαν ναρκωτικά λίγο πριν από μαθητικό πάρτι

Αναστάτωση προκάλεσε η σύλληψη του δημοφιλούς τράπερ Kidd, λίγη ώρα πριν από εμφάνιση που είχε προγραμματιστεί σε μαθητικό πάρτι. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στην Κηφισιά, κατά τη διάρκεια ελέγχου της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε διερχόμενο όχημα.

Οι αστυνομικοί, έχοντας θεωρήσει ύποπτο το αυτοκίνητο, έκαναν σήμα για στάση. Στο εσωτερικό βρίσκονταν δύο νεαροί άνδρες, ένας 21χρονος αλβανικής καταγωγής και ένας 23χρονος ημεδαπός, γνωστός στην ελληνική trap σκηνή με το όνομα Kidd. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης και ένας τρίφτης, αντικείμενα που κατασχέθηκαν επί τόπου.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν άμεσα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Ο Kidd θεωρείται ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους νέους καλλιτέχνες της trap μουσικής, με έντονη παρουσία στο YouTube και στα social media, ιδιαίτερα δημοφιλής στις ηλικίες 15–25. Η εικόνα του στα κοινωνικά δίκτυα – πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και επώνυμα ρούχα – έχει συμβάλει σημαντικά στη διαδικτυακή του απήχηση.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη, ο νεαρός τράπερ ανάρτησε μήνυμα στα social media, ζητώντας συγγνώμη για την αναβολή του μαθητικού πάρτι στο οποίο θα εμφανιζόταν. Αναφέρθηκε σε «κακιά συνήθεια» που, όπως είπε, πρέπει να κόψει, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω από τις αρχές, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν το συμβάν θα επηρεάσει προγραμματισμένες εμφανίσεις του καλλιτέχνη το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε ακόμα: Κωνσταντίνος Αργυρός: Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία; Οι περιφέρειες που «ακούγονται»