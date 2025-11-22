Τον τηλεοπτικό καβγά που προκλήθηκε στο «Buongiorno» ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή της, ρίχνοντας φως στη δική της οπτική για όσα συνέβησαν on air.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε από την αρχή ότι δεν ένιωσε άβολα βλέποντας το στιγμιότυπο:

«Εγώ δεν ένιωσα καθόλου άβολα. Είδα δύο ανθρώπους που υποστήριζαν τις θέσεις τους…»

Στη συνέχεια μίλησε ιδιαίτερα θετικά για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τονίζοντας την τόλμη και την αμεσότητά του:

«Ο Δημήτρης εδώ και χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν μασάει τα λόγια του. Είναι γενναίος, τολμηρός και δεν κωλώνει πουθενά», είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, η Ναταλία Γερμανού έκανε σαφή τη διαφωνία της με τον τρόπο που αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δίνοντας έμφαση στην έλλειψη διάθεσης για χαλαρότητα και χιούμορ:

«Αυτό που μου έλειψε ήταν η πλήρης απουσία χιούμορ από πλευράς της προέδρου. Όταν κάποιος κάνει σχόλια για “εθνάρχες” και “Λίνκολν”, μπορείς να το αντιμετωπίσεις λίγο πιο χαλαρά», σημείωσε.

Μάλιστα, πρότεινε και έναν τρόπο με τον οποίο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα μπορούσε να αποφορτίσει την κατάσταση:

«Θα μπορούσε ίσως να του πει ‘κι εσύ δεν είσαι ο Λάρι Κινγκ…’, για να το ελαφρύνει. Ο Δημήτρης δεν προσέβαλε τον Διαμαντή Καραναστάση εκείνη τη στιγμή».

Με το σχόλιό της, η Γερμανού τόνισε ουσιαστικά ότι η τηλεοπτική ένταση θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια πιο χαλαρή και παιχνιδιάρικη στιχομυθία — αρκεί να υπήρχε λίγη διάθεση για χιούμορ από όλες τις πλευρές.

