Στις θεατρικές της υποχρεώσεις επέστρεψε η Δήμητρα Ματσούκα, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της στη Βουλιαγμένη και την αναβολή της δίκης της για τις 2 Δεκεμβρίου. Η ηθοποιός εμφανίστηκε ξανά στη σκηνή, δηλώνοντας πως αισθάνεται καλύτερα τώρα που –όπως είπε– «αποκατέστησε την αλήθεια».

Το περιστατικό στη Βουλιαγμένη

Η σύλληψη της γνωστής ηθοποιού έγινε το βράδυ της Τετάρτης 19/11, στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης, μετά από μπλόκο της ΟΕΠΤΑ.

Σύμφωνα με την Τροχαία:

το ραντάρ κατέγραψε ταχύτητα 97 χλμ/ώρα σε σημείο με όριο 50 χλμ/ώρα

η Ματσούκα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, το οποίο της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου

το αυτοκίνητο δεν έφερε πινακίδες, λόγω προηγούμενης παράβασης

το αλκοτέστ έδειξε 0,38 mg/l, τιμή πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Μετά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της. Η δικογραφία περιλαμβάνει:

επικίνδυνη οδήγηση

οδήγηση χωρίς άδεια

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η 51χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για 2 Δεκεμβρίου, ώστε να καταθέσει βεβαιώσεις πληρωμής των εκκρεμών κλήσεων.

Τι λέει η ίδια για το περιστατικό

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η ηθοποιός εξήγησε πως:

το δίπλωμά της είχε αφαιρεθεί από τον Σεπτέμβριο για παράνομο παρκάρισμα

οι πινακίδες αφαιρέθηκαν την προηγούμενη Κυριακή

το αυτοκίνητο είχε μείνει στο θέατρο και, λόγω ρεπό, αποφάσισε να το μεταφέρει σπίτι το βράδυ της Τετάρτης

Τόνισε επίσης ότι οι αστυνομικοί που τη σταμάτησαν ήταν «εξαιρετικοί», χειριζόμενοι τη διαδικασία με ευγένεια και επαγγελματισμό.

«Νιώθω καλά γιατί αποκατέστησα την αλήθεια»

Εμφανώς πιο ήρεμη μετά την απολογία της, η Ματσούκα δήλωσε:

«Δεν είχα άγχος που επέστρεψα στη σκηνή, παίζουμε την παράσταση αρκετό καιρό. Νιώθω καλά γιατί νομίζω ότι αποκατέστησα την αλήθεια. Ζήτησα συγγνώμη ως όφειλα και πάμε για άλλα»

Στην ερώτηση αν την επηρέασαν τα σχόλια που ακολούθησαν το περιστατικό, απάντησε:

«Δεν στεναχωρήθηκα… είμαι συμφιλιωμένη με την πραγματικότητα. Την ξέρουμε όλοι»

«Με ηχογράφησαν χωρίς άδεια» – Θα κινηθεί νομικά

Για πρώτη φορά, η ηθοποιός επιβεβαίωσε πως μια τηλεοπτική εκπομπή την ηχογράφησε εν αγνοία της:

«Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδειά μου. Νομίζω θα κάνω μήνυση γι’ αυτό. Είναι ένα δικαίωμα που καταπατείται στον απόλυτο βαθμό»

Όπως εξήγησε, είναι υποχρεωτικό όποιος μιλά δημόσια να γνωρίζει ότι καταγράφεται και ότι το υλικό θα χρησιμοποιηθεί.

Αναμονή μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου

Το δικαστήριο της έδωσε αναβολή ώστε να προσκομίσει αποδείξεις εξόφλησης των τροχονομικών παραβάσεων. Μέχρι τότε, έχει αφεθεί ελεύθερη.

Η Ματσούκα αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, όπου θα εξεταστούν τα στοιχεία που θα παρουσιάσει.

