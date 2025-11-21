Για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της, η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε δημόσια και τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό που την οδήγησε στο αυτόφωρο, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί με 97 χλμ./ώρα στη Βουλιαγμένη, χωρίς δίπλωμα και με πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης παράβασης.

Η γνωστή ηθοποιός, εμφανώς ενοχλημένη από τη διάσταση που πήρε το θέμα, υποστήριξε ότι δεν είχε κακή πρόθεση και πως αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα όσα συνέβησαν.

«Είχα μια ανθρώπινη αστοχία αλλά μέχρι εκεί»

Η Ματσούκα παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, όμως θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους:

«Δεν εγκλημάτησα. Είχα μια ανθρώπινη αστοχία αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπήρξε κάτι περισσότερο ή σκοπιμότητα πίσω από αυτό που συνέβη.»

Υπενθυμίζεται ότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως η ηθοποιός οδηγούσε ενώ της είχε ήδη αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες από προηγούμενη παράβαση, ενώ το αλκοτέστ έδειξε 0,38 mg/l.

«Θα κυκλοφορώ με ταξί»

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι, μέχρι να λυθεί πλήρως το θέμα με την υπόθεση και τα δικαιολογητικά της, δεν πρόκειται να οδηγήσει ξανά:

«Από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί. Το θεωρώ πιο ασφαλές για όλους, μέχρι να τακτοποιηθούν όλα με τον νόμο.»

Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη

Η δίκη της έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου, όπου θα εξεταστούν αναλυτικά όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, έχει ήδη διευκρινίσει πως η διαδικασία αυτόφωρου προβλέπεται από τον νόμο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός κυκλοφορεί χωρίς ισχύουσα άδεια, λόγω προηγούμενων παραβάσεων.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη δικαστική της παρουσία, ενώ η ίδια φαίνεται να επιλέγει χαμηλούς τόνους και πλήρη συμμόρφωση μέχρι να κλείσει η υπόθεση.

