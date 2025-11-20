Στο αυτόφωρο κατέληξε η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, έπειτα από νυχτερινό μπλόκο της Τροχαίας στη Βουλιαγμένη, όπου εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα και σειρά άλλων παραβάσεων. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ σταμάτησαν το όχημά της στην οδό Αθηνάς.

Υπερβολική ταχύτητα και σωρεία παραβάσεων

Το ραντάρ κατέγραψε ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, σε σημείο όπου το όριο είναι 50 χλμ/ώρα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ειδικό κλιμάκιο της Τροχαίας. Ωστόσο, η ταχύτητα ήταν μόνο η αρχή.

Κατά τον έλεγχο προέκυψαν ακόμη πιο σοβαρά ευρήματα:

Η ηθοποιός οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς αυτό είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου λόγω προηγούμενης παράβασης.

Το αυτοκίνητό της δεν έφερε πινακίδες, επίσης εξαιτίας παράβασης που είχε καταγραφεί στο κέντρο της Αθήνας.

Θετικό αλκοτέστ

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν το αλκοτέστ έδειξε 0,38 mg/l, ένδειξη κατανάλωσης αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για:

επικίνδυνη οδήγηση,

οδήγηση χωρίς άδεια,

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 51χρονη οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφωρο, όπου θα δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση, τόσο λόγω της σοβαρότητας των παραβάσεων όσο και λόγω της δημοσιότητας που συνοδεύει το όνομά της.

