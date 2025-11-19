Ο Θέμης Αδαμαντίδης πήρε δημόσια θέση σχετικά με την υπόθεση τοκογλυφίας, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται επιχειρηματίας που ο ίδιος γνωρίζει, εκφράζοντας την έντονη ενόχληση και απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το όνομά του συνδέθηκε εκ νέου με υπόθεση που δεν έχει καμία σχέση με τη δραστηριότητά του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο γνωστός τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι η επαγγελματική του ζωή περιορίζεται αποκλειστικά στο τραγούδι.

«Εγώ είμαι τραγουδιστής και ό,τι χρήματα βγάζω είναι από το τραγούδι. Δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν κάνω άλλες δουλειές. Ας με αφήσουν ήσυχο. Εγώ τραγουδάω!» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν ζητάω ποινικό μητρώο από όσους με πλησιάζουν»

Ο Αδαμαντίδης τόνισε ότι γνωρίζει τον επιχειρηματία όπως γνωρίζει πολλούς ανθρώπους που τον πλησιάζουν στη δουλειά του ή σε κοινωνικές περιστάσεις.

«Όταν με γνωρίζει κάποιος, δεν του ζητάω το ποινικό μητρώο του. Έρχεται να μου δώσει συγχαρητήρια, άντε να βγάλουμε και μια φωτογραφία», ανέφερε, εξηγώντας πως είναι λογικό να φωτογραφίζεται με κόσμο χωρίς να γνωρίζει το υπόβαθρό του.

Το περιστατικό με τη φωτογραφία στα δικαστήρια

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για να συνδεθεί το όνομά του με την υπόθεση:

«Έχετε μια φωτογραφία από τα δικαστήρια, όπου ο άνθρωπος μου άνοιξε λίγο δρόμο να περάσω. Είδε τον κόσμο και τους δημοσιογράφους και προσπάθησε να βοηθήσει. Και αυτή τη φωτογραφία τη χρησιμοποιήσατε για να μπερδέψετε εμένα; Είναι ντροπή και άδικο.»

«Έχω να τον δω μήνες – Δεν είχαμε καμία επαφή»

Ο Αδαμαντίδης ξεκαθάρισε πως δεν διατηρούσε επαφές με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία και ότι είχε να τον δει «οκτώ μήνες, ίσως και έναν χρόνο».

«Δεν κάναμε ραντεβού, ούτε βρισκόμασταν. Τον είδα κάποια στιγμή στο μαγαζί, πολλούς μήνες πριν», είπε, επαναλαμβάνοντας πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του στην υπόθεση.











