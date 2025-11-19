Συνεχίζεται ο σάλος γύρω από την υπόθεση της 48χρονης γυναίκας που καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή για παραβίαση οικιακής ειρήνης και πρόκληση τρόμου σε βάρος του Γιάννη Πλούταρχου. Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εμφανίστηκε αμετανόητη, επιμένοντας ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι λανθασμένη.

Η γυναίκα, που χαρακτηρίζεται ως «εμμονική θαυμάστρια» του γνωστού τραγουδιστή, υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν σε ισχύ ασφαλιστικά μέτρα που να της απαγόρευαν να βρίσκεται κοντά στο σπίτι ή στους επαγγελματικούς χώρους του Πλούταρχου.

«Αυτός τα ξεκίνησε το 2022 και δεν τα ολοκλήρωσε ποτέ», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως θεωρεί ότι νομικά δεν εμπόδιζε τίποτα την παρουσία της στην πρεμιέρα του καλλιτέχνη. «Μπορώ να περάσω από το σπίτι του, αρκεί να μην κοιτάζω μέσα, να μην αφήνω γράμματα, να μην χτυπάω κουδούνια και να μην ενοχλώ», είπε χαρακτηριστικά.

«Πήγα για να δείξω ότι είμαι νόμιμη και αθώα»

Η 48χρονη εξήγησε ότι η παρουσία της στην πρεμιέρα δεν είχε σκοπό να ενοχλήσει τον τραγουδιστή, αλλά να αποδείξει –όπως είπε– ότι κινείται μέσα στα όρια του νόμου.

«Πήγα για να δείξω την αθωότητά μου και να πιέσω, με νόμιμο τρόπο, να υπογράψουμε το συμφωνητικό που θα έκλεινε την υπόθεση χωρίς να στιγματιστώ ως stalker. Αυτός το δέχτηκε», υποστήριξε.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι καθόταν μόνη της στο μπαρ και όχι σε τραπέζι, τονίζοντας πως ό,τι έγινε μπορεί να αποδειχθεί από τις κάμερες ασφαλείας. «Στο μπαρ ήμουν, μόνη μου. Αν έχουν βίντεο, ας το δείξουν», δήλωσε.

«Δεν ζητώ συγγνώμη – Μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση θα το έκανα»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η 48χρονη απέρριψε την απόφαση του δικαστηρίου.

«Το δικαστήριο είπε ότι επειδή πέρασα μια βόλτα με το αυτοκίνητο και επειδή πήγα να δω ένα πρόγραμμα, με πάει φυλακή. Στέκει αυτό;» διερωτήθηκε. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα ξαναβρεθεί στο μαγαζί όπου εμφανίζεται ο καλλιτέχνης.

Όσο για το ενδεχόμενο συγγνώμης, ήταν κατηγορηματική:

«Συγγνώμη δεν έχω να ζητήσω. Μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση θα ζητούσα».

Η υπόθεση, που έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα, συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις για τα όρια της θαυμασμού, τη νομική προστασία απέναντι σε παρενοχλητικές συμπεριφορές και τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών από τα δικαστήρια.

Διαβάστε ακόμα: Κωνσταντίνος Αργυρός: Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία; Οι περιφέρειες που «ακούγονται»