Η Βίκυ Καγιά μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητά της, την ηλικία της και τις αλλαγές που βιώνει, σε δηλώσεις της στην κάμερα του Happy Day. Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι πλέον γυμνάζεται σε καθημερινή βάση, ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ αλλά και ρεαλισμό τα σημάδια του χρόνου.

«Γυμνάζομαι καθημερινά. Πηγαίνω κάθε μέρα πιλάτες, για να στέκομαι όρθια. Μεγάλωσα. Πήγαινα δύο φορές την εβδομάδα και δεν έφτανε και τώρα πηγαίνω κάθε μέρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Φυσικά και λέω την ηλικία μου. Είμαι 47 ετών. Κάπως κύρτωσα, κάπως τα κόκαλά μου τρίζουν. Πήγα κι εγώ να φροντίσω τον εαυτό μου».

«Δεν έχω δει καθόλου GNTM – Δεν μου λείπει»

Η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε επίσης ότι φέτος δεν έχει παρακολουθήσει καθόλου το GNTM, αν και αυτό δεν συνδέεται – όπως είπε – με κάποια αρνητική στάση απέναντι στο πρόγραμμα.

«Αληθινά δεν έχω δει καθόλου GNTM. Είναι η μέρα; Είναι η ώρα; Δεν ξέρω. Δεν έχει συμβεί. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει κάτι… Δεν μου λείπει», ανέφερε.

Τόνισε μάλιστα ότι όταν κλείνει έναν κύκλο, τον αφήνει πίσω της:

«Όταν κλείνω κύκλους στη ζωή μου από πράγματα που έχω αγαπήσει πάρα πολύ, με πάθος και προσήλωση, το ξεπερνάω, το αφήνω».

Όπως είπε, κρατά επαφή μόνο με πρόσωπα του χώρου με τα οποία έχει πραγματική σύνδεση:

«Δεν κρατάω επαφή με όλους τους κριτές, μόνο με αυτούς που έχουμε ωραία συνθήκη και ωραία σύνδεση».

Τι είπε για τη διαμάχη Χριστοπούλου – Παπαγεωργίου

Η κάμερα τη ρώτησε και για τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στις πρώην συνεργάτιδές της στο GNTM, Έλενα Χριστοπούλου και Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Καγιά ήταν προσεκτική στην απάντησή της:

«Το άκουσα. Δεν έχω γνώμη για το θέμα. Εύχομαι να τελειώσουν όλα ομαλά. Δεν έχουμε επαφές, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί».

Με ειλικρίνεια και χωρίς υπεκφυγές, η Βίκυ Καγιά μίλησε για την ηλικία, την αυτοφροντίδα, τη δουλειά και τις σχέσεις της, δείχνοντας ότι παραμένει αυθεντική – μέσα και έξω από τις κάμερες.

