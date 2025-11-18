Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, η Ελένη Καστάνη μίλησε για την απώλεια σχεδόν 30 κιλών, εξηγώντας ότι η απόφαση να αλλάξει τρόπο ζωής ήταν πρωτίστως θέμα υγείας — αλλά και βαθιάς προσωπικής ανάγκης.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως το κίνητρό της ήταν ξεκάθαρο:

«Μεγαλώνω και έχω μικρό παιδί. Θέλω να το ζήσω, να το δω να προοδεύει, να παντρευτεί, να γίνω γιαγιά», είπε χαρακτηριστικά στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η μέθοδος που ακολούθησε

Η Ελένη Καστάνη εξήγησε βήμα–βήμα όσα έκανε τους τελευταίους μήνες:

✔ Ιατρική υποστήριξη

Η απώλεια βάρους επιτεύχθηκε με τη βοήθεια ειδικών ενέσεων, πάντα υπό ιατρική παρακολούθηση.

«Ο γιατρός μου με ενημέρωνε εδώ και χρόνια ότι θα κυκλοφορούσε ένα φάρμακο που θα με βοηθούσε. Μόλις ήρθε στην Ελλάδα, ξεκίνησα», είπε.

✔ Σωστή, στοχευμένη διατροφή

Αν και οι ενέσεις μειώνουν την όρεξη, η ίδια ξεκαθάρισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας αφορά τη διατροφή:

«Τρώω συγκεκριμένα πράγματα. Η πρωτεΐνη είναι βασική, για να μη χάνεις μυϊκή μάζα όταν πέφτει πολύ το βάρος».

✔ Ήπια άσκηση

«Περπατάω κάθε πρωί. Μόνο αυτό. Αλλά είμαι συνεπής πλέον», είπε, παραδεχόμενη ότι για χρόνια δεν ακολουθούσε τις οδηγίες του γιατρού της.

«Στο παρελθόν είχα φτάσει τα 99,5 κιλά»

Η ηθοποιός μίλησε ανοικτά για τα νούμερα:

«Το 2012 είχα φτάσει 99,5 κιλά. Τρελάθηκα. Δεν είμαι ψηλή και τώρα είμαι 70,5. Έχω χάσει σχεδόν 30 κιλά από τότε».

Η ψυχολογία που αργεί να… αδυνατίσει

Παρά τη θεαματική μεταμόρφωση, η σχέση της με τη νέα της εικόνα δεν έχει αλλάξει πλήρως.

«Με μαλώνει ο γιατρός. Μου λέει “Γιατί φοράς φαρδιά ρούχα;”. Η ψυχολογία είναι ακόμα η παλιά», είπε με χιούμορ.

Όπως αποκάλυψε, εξακολουθεί να αγοράζει ρούχα στο νούμερο που φορούσε πριν, μέχρι να προσαρμοστεί πλήρως η εικόνα που έχει για τον εαυτό της στη νέα πραγματικότητα.

«Με βοηθάει και στη σκηνή»

Η μεγάλη αλλαγή δεν έχει αντίκτυπο μόνο στην καθημερινότητά της, αλλά και στη δουλειά της. Στη σκηνή νιώθει πιο ανάλαφρη, πιο δραστήρια και πιο άνετη — κάτι που, όπως λέει, της είχε λείψει.

Η εξομολόγηση της Ελένης Καστάνη ρίχνει φως όχι μόνο στη φυσική, αλλά και στη συναισθηματική πλευρά μιας τέτοιας μεταμόρφωσης: μια διαδικασία που απαιτεί συνέπεια, υποστήριξη και – πάνω απ’ όλα – αγάπη προς τον εαυτό.

