Με νέες δηλώσεις που προκαλούν έντονο σχολιασμό, ο δικηγόρος του άνδρα που φέρεται ως «αρχηγός» του κυκλώματος με τις ψεύτικες επενδύσεις περιέγραψε δημόσια τη σχέση του πελάτη του με όσους καταγγέλλουν ότι εξαπατήθηκαν – ανάμεσά τους και ο Σπύρος Μαρτίκας.

Μιλώντας στο Mega, ο συνήγορος υποστήριξε ότι όσοι έδιναν χρήματα στον εντολέα του γνώριζαν πολύ καλά ότι επρόκειτο ουσιαστικά για τοκογλυφικά δάνεια, με αποδόσεις που άγγιζαν ακόμη και 80% τον μήνα, ή 15% με 20% κάθε εβδομάδα. Όπως είπε, οι «επενδυτές» παρακινούνταν από τον τρόπο ζωής και τις συχνές νίκες του πελάτη του στα τυχερά παιχνίδια.

«Ρίσκαραν συνειδητά, δεν παγιδεύτηκαν»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο επιχειρηματίας είναι εθισμένος στον τζόγο για περίπου 40 χρόνια, κάτι που –όπως ισχυρίστηκε– «είναι γνωστό στο Λουτράκι». Γι’ αυτό και, όπως είπε, οι καταγγέλλοντες δεν παρασύρθηκαν αλλά επέλεγαν μόνοι τους να εμπλακούν, επιδιώκοντας υψηλές και άμεσες αποδόσεις.

Τα ποσά που επικαλέστηκε για την περίπτωση Μαρτίκα

Ο συνήγορος παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα, υποστηρίζοντας ότι ο Σπύρος Μαρτίκας όχι μόνο δεν ζημιώθηκε, αλλά ωφελήθηκε από τις συναλλαγές:

- Ο πελάτης του έλαβε 25.000 ευρώ και επέστρεψε 35.000 ευρώ, δηλαδή 10.000 ευρώ κέρδος μέσα σε δέκα ημέρες.

- Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο, του δόθηκαν εκ νέου οι 35.000 ευρώ, ποσό που επέστρεψε αυξημένο σε 50.000 ευρώ.

- «Συνολικά ο κύριος Μαρτίκας κέρδισε 25.000 ευρώ σε διάστημα περίπου ενός μήνα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ανέφερε και φράση που –όπως υποστηρίζει– ειπώθηκε από τον ίδιο τον Μαρτίκα: «Αλεκάκι μου, σε ευχαριστώ για τις 5.000 σε 3 μέρες».

Διαβάστε ακόμα: Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»