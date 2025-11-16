# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Εβελίνα Σκίτσκο: Αποκάλυψε τη μάχη της με τον καρκίνο – «Δεν πίστευα ότι θα μιλούσα ποτέ δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό»

Με μια συγκλονιστική και βαθιά προσωπική εξομολόγηση στο Instagram, η Εβελίνα Σκίτσκο, το μοντέλο που το κοινό γνώρισε μέσα από το GNTM, αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο και μίλησε δημόσια για τη μεγάλη μάχη που δίνει.

Η ανάρτησή της συνοδευόταν από φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη διαδρομή της: στιγμές μόνη της, αλλά και στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα, που από την πρώτη μέρα στάθηκαν στο πλευρό της και συνεχίζουν να τη στηρίζουν σε κάθε βήμα.

Στο μακροσκελές μήνυμά της, η Εβελίνα εξηγεί πως για μεγάλο διάστημα θεωρούσε ότι η δημόσια αναφορά σε κάτι τόσο προσωπικό αποτελούσε «αδυναμία» ή «ντροπή». Η αντίληψη αυτή άλλαξε όταν συνειδητοποίησε πόσοι άνθρωποι –μικροί και μεγάλοι– βιώνουν παρόμοιες δοκιμασίες.

«Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία, αλλά αντιθέτως δύναμη. Το πιο δυνατό μου όπλο», γράφει συγκινημένη.

Η Εβελίνα αναφέρεται με σεβασμό και θαυμασμό σε όσους δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, χαρακτηρίζοντάς τους «ήρωες», αλλά και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε κάθε ασθενή:

«Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι βοηθοί… ήρωες! Δίπλα σου σε κάθε πέσιμο αλλά και σε κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις».

Με λόγια-κατάθεση ψυχής, ενθαρρύνει όσους αγωνίζονται να μην εγκαταλείπουν:

«Δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί παλεύουμε καθημερινά. Μέχρι να βγούμε νικητές. Μπορείς να πέσεις… αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος είναι σκληρός, αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός».

Η ανάρτησή της προκάλεσε κύμα συγκίνησης και στήριξης στα κοινωνικά δίκτυα, με χιλιάδες χρήστες να στέλνουν μηνύματα αγάπης και δύναμης.

