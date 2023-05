Θλίψη στην παγκόσμια μουσική - Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια Τίνα Τάρνερ

Σε ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι της ανέφεραν: Η Τίνα Τέρνερ (Tina Turner), η Βασίλισσα του Rock’n Roll πέθανε ήσυχα σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Kusnacht, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο».

Η διάσημη τραγουδίστρια εξέπνευσε στο σπίτι της στη Ζυρίχη της Ελβετίας μετά από «μάχη» με μακροχρόνια ασθένεια.

Θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική κηδεία για στενούς φίλους και συγγενείς.

Η γεννημένη στις ΗΠΑ σταρ ήταν μια από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες της ροκ, γνωστή για την παρουσία της στη σκηνή και μια σειρά από επιτυχίες, όπως: The Best, Proud Mary, Private Dancer και What's Love Got to Do With It.

I cannot believe I'm even typing this but RIP Tina Turner, you absolutely wonderful, beautiful woman pic.twitter.com/CfsrUi5h4o — Kerry Brown(@BrownKezzie22) May 24, 2023

Ποια ήταν η Tina Turner

Γεννήθηκε το 1939 ως Άννα Μέι Μπούλοκ στο Νάτμπους του Τενεσί. Το 1960, ο σύντροφός της και συνεργάτης της Άικ Τέρνερ άλλαξε το όνομά της σε Tina Turner.

Το 1962 παντρεύτηκε τον Άικ και ο γάμος τους έληξε το 1978. Σύμφωνα με όσα έγραψε η Tina Turner στην αυτοβιογραφία της, ο σύζυγός της ήταν βίαιος και την κακοποιούσε συχνά. Το 1985 γνώρισε τον Έρβιν Μπαχ, τον οποίο παντρεύτηκε το 2013. Την ίδια χρονιά, απέκτησε την ελβετική υπηκοότητα και αποποιήθηκε την αμερικανική.

Η καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του '50 και στη συνέχεια τραγουδούσε μαζί με τον Άικ. Στο τέλος της δεκαετίας ου '70 ξεκίνησε η σόλο καριέρα της.

Έγινε ευρέως γνωστή και αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Γκράμι, εκ των οποίων τα τρία είναι τιμητικά. Επίσης, έχει εισαχθεί μαζί με τον Άικ στο Rock and Roll Hall of Fame και έχει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ και στο St. Louis Walk of Fame. To 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Κένεντι.

Επιπλέον, η Turner έχει εμφανιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και ντοκιμαντέρ.

Πηγή: ieidiseis.gr