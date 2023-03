Όσκαρ 2023: Viral η αντίδραση της Άνζελα Μπάσετ για το βραβείο στη Τζέιμι Λι Κέρτις

Όταν ανακοινώθηκε η νίκη της Jamie Lee Curtis για το χρυσό αγαλματίδιο, η συνάδελφό της Angela Bassett που ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στην ταινία “Black Panther: Wakanda Forever”, δεν έδειξε καθόλου ενθουσιασμό – ούτε καν σηκώθηκε για να χειροκροτήσει.

Οι αντιδράσεις στην κίνησή της αυτή ήταν ανάμεικτες, αφού πολλοί την κατέκριναν και αρκετοί τη θεώρησαν αυθεντική.

Η Άντζελα Μπάσετ είναι ένα από τα πρόσωπα που συζητούνται λίγες ώρες μετά την τελετή των Όσκαρ 2023 κι αυτό λόγω της αντίδρασής της όταν ανακοινώθηκε ότι η Τζέιμι Λι Κέρτις κέρδιζε το βραβείο Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση στυφής εφοριακού στην κωμωδία «Everything Everywhere All at Once», η οποία σάρωσε τα βραβεία.

Η ελεύθερη ερμηνεία της Ντέιρντρε, μοναχικής και ψυχαναγκαστικής υπαλλήλου του IRS, που μεταμορφώνεται σε παθιασμένη ερωμένη σε εναλλακτικό σύμπαν όπου οι άνθρωποι έχουν… χοτ-ντογκ για δάχτυλα, της χάρισε το αγαλματίδιο.

Κέρδισε τις ανταγωνίστριές της Άντζελα Μπάσετ («Black Panther: Wakanda Forever»), Κέρι Κόντον («Τα πνεύματα του Ινισέριν») Χονγκ Τσάου («Η φάλαινα») και Στέφανι Χσου («Τα πάντα όλα»).

Η Άντζελα Μπάσετ δεν φάνηκε να χάρηκε και πολύ με τη νίκη της συναδέλφου της. Ούτε καν χειροκρότησε και η αντίδρασή της έχει προκαλέσει πολλά σχόλια.