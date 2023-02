Στο νοσοκομείο η Μαρία Ναυπλιώτου – Εκτάκτως σε χειρουργείο η ηθοποιός

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ιασώ μεταφέρθηκε χθες η Μαρία Ναυπλιώτου όπου μάλιστα υποβλήθηκε εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η ηθοποιός η οποία από το κρεβάτι του νοσοκομείο ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι έπειτα από οξύ κοιλιακό άλγος που ένιωσε, οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργείο αφαίρεσης χοληδόχου κύστης.

Η Μαρία Ναυπλιώτου πλέον αναρρώνει, ωστόσο, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί για κάποιο καιρό στις υποχρεώσεις της στο θέατρο.

«Δυστυχώς τις επόμενές μέρες δεν θα μπορέσω να είμαι πάνω στη σκηνή, λυπάμαι πολύ για την αναστάτωση που θα έχετε όσοι έχετε αγοράσει εισιτήρια. Εάν και πιστεύω πραγματικά τη φράση Show must go on, σωματικά δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να προβλέψω και να αποτρέψω. Λυπάμαι πολύ, Ανυπομονώ να είμαστε πάλι κοντά σύντομα» είπε χαρακτηριστικά.