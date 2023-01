Μις Υφήλιος: Νικήτρια στέφθηκε η Μις ΗΠΑ - Η κατάταξη της Κορίνας Εμμανουηλίδου

Η 28χρονη R’Bonney Gabriel εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ κατέκτησε τον τίτλο της Μις Υφήλιος για τον 71ο διαγωνισμό ομορφιάς. Η καταγωγή της είναι από τις Φιλιππίνες.

Οι κοπέλες που διεκδικούσαν το στέμμα εμφανίστηκαν με μαγιό, βραδινή τουαλέτα και σε μία κεκλεισμένων των θυρών συνέντευξη.

Στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού για τις τρεις φιναλίστ, η Gabriel, που είναι σχεδιάστρια μόδας, μοντέλο και καθηγήτρια ραπτικής από το Τέξας, ρωτήθηκε πώς θα δούλευε για να αποδείξει ότι η Μις Υφήλιος είναι «μια δυναμική και προοδευτική» γυναίκα, αν κέρδιζε.

«Θα το χρησιμοποιούσα για να γίνω μια μεταμορφωτική πρωτεργάτης », απάντησε η Gabriel, αναφέροντας τη δουλειά της χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά στο σχέδιο μόδας της και διδάσκοντας ραπτική σε θύματα trafficking και της ενδοοικογενειακής βίας.

«Είναι τόσο σημαντικό να επενδύεις σε άλλους, να επενδύεις στην κοινότητά μας και να χρησιμοποιείς το μοναδικό σου ταλέντο για να κάνεις τη διαφορά», συνέχισε η Gabriel.

«Όλοι έχουμε κάτι ξεχωριστό και όταν φυτεύουμε αυτούς τους σπόρους σε άλλους ανθρώπους στη ζωή μας, τους μεταμορφώνουμε και το χρησιμοποιούμε ως όχημα για αλλαγή».

