Τίνα Τέρνερ: Πέθανε ο γιος της Ρόνι στα εξήντα δύο του

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή ο γιος της τραγουδίστριας Τίνα Τέρνερ, Ρόνι ο οποίος και βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ειδικότερα, ύμφωνα με το TMZ, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του, ωστόσο στο παρελθόν είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Ο μεγαλύτερος γιος της Τίνα Τέρνερ, ο Κρεγκ, αυτοκτόνησε με όπλο μέσα στο σπίτι του, τον Ιούλιο του 2018, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Ρόνι γεννήθηκε το 1960 και πατέρας του ήταν ο Ike. Το ζευγάρι χώρισε το 1976, αφού η Τίνα Τέρνερ κατηγόρησε τον Ike ότι την ξυλοκόπησε. Εκείνος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2007. Ο Ρόνι πρωταγωνίστησε μαζί με τη μητέρα του στη βιογραφική ταινία “What’s Love Got To Do With It”, το 1993, η οποία αφηγούνταν την ιστορία της ζωής της διάσημης τραγουδίστριας.

πηγή: zappit.gr