Αποκλειστικές δηλώσεις στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι!» και τον Παύλο Σταματόπουλο έκανε η Δέσποινα Βανδή.

Από το πλατό του Just the Two of Us όπου και φέτος βρίσκεται στην κριτική επιτροπή, η Δέσποινα Βανδή μίλησε στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι!» για την χημεία της με τον Χρήστο Μάστορα αλλά και την όμορφη περίοδο που διανύει στη ζωή της.

«Έχουμε πάρα πολλή χημεία με τον Χρήστο Μάστορα και είμαι πολύ χαρούμενη για τη φετινή μας συνεργασία…ξέραμε πως η σύμπραξή μας θα φέρει πάρα πολύ κόσμο» δήλωσε η τραγουδίστρια.

Ερωτώμενη για την πρεμιέρα του «Γεια the musical» στην οποία παρευρέθη είπε πως είχε μία συναισθηματική φόρτιση. «Για εμένα και τον Φοίβο το “Γεια” ήταν ο εμπορικότερος δίσκος μας και από τους εμπορικότερους των τελευταίων 50 χρόνων στην Ελλάδα» συμπλήρωσε.

Χαρακτήρισε το έργο «ιδιαίτερο», όπως και τον δημιουργό του, Φοίβο, στον οποίο ευχήθηκε τα καλύτερα.

Σχετικά με την αλλαγή στην ενέργειά της και σε όλο αυτό που εκπέμπει δηλώνει πως για όλα ευθύνεται ο εσωτερικός της κόσμος, ο οποίος είναι «φωτεινός». «Είμαι χαρούμενη, νιώθω πως μεγαλώνω όμορφα, και με αγαπώ περισσότερο» κατέληξε.