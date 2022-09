Δεν θα μας δείτε ακόμα μαζί με την Δέσποινα Βανδή, δήλωσε η Άννα Βίσση, ενώ φάνηκε να ενοχλείται από μια συγκεκριμένη ερώτηση, απαντώντας, Μην πάμε σε τόσο προσωπικά πράγματα, δεν είναι ωραίο. Πείτε μου κάτι άλλο.



Η Άννα Βίσση αρχικά ρωτήθηκε για την περιοδεία της, στη διάρκεια της οποίας ξεσήκωσε τα νησιά για να απαντήσει πως «με ξεσήκωσαν κι αυτοί όμως», ενώ στην ερώτηση για το αν κουράζετε ποτέ, απάντησε γελώντας «Όχι. Μάλλον. Ως τώρα καλά πάει».

Η ερώτηση που ακολούθησε ήταν αν θα συνυπάρξει σε νυχτερινό κέντρο με τη Δέσποινα Βανδή. «Σχήμα δεν θα είναι, γιατί είμαστε δύο. Προς το παρόν όχι, δεν έχουμε φτάσει εκεί. Το συζητάμε. Με τη Δέσποινα είμαστε πολύ καλά, είμαστε φίλες, τρέφουμε ωραία αισθήματα αλλά δεν θα συμβεί αυτό ακόμα», απάντησε.

Σχετικά με τη σχέση της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Άννα Βίση φάνηκε να ενοχλείται από την ερώτηση καθώς σχολίασε: «Μην πάμε σε τόσο προσωπικά πράγματα, δεν είναι ωραίο. Πείτε μου κάτι άλλο. Εγώ χαίρομαι με την ευτυχία των άλλων».

Όσο για το αν θα βρεθεί μαζί με τη Βανδή στην κριτική επιτροπή του Just The Two Of Us, τόνισε: «Όχι αυτό δεν θα γίνει. Δεν έχω κανέναν σοβαρό λόγο, απλά δεν θα γίνει».

Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση μίλησε για τον Νίκο Καρβέλα και την εμφάνισή τους στο γήπεδο, ενώ τόνισε πως το μωρό του γνωστού συνθέτη… δεν του μοιάζει αν και ακόμα είναι μικρό για να καταλάβει. Για τον εγγονό της που ανέβηκε μαζί της στην πίστα, υποστήριξε πως εκείνος της το ζήτησε και αυτή δεν θα μπορούσε να του χαλάσει χατίρι.

Αναφορικά με το αν θα έκανε τηλεόραση, η Άννα Βίσση υποστήριξε πως θα επέλεγε κάποιο σόου, αλλά όχι στον ρόλο της κριτικής επιτροπής ενώ είπε πως δεν θα συνεργαζόταν με τον Νίκο Καρβέλα καθώς εκείνος είναι πολύ πρωινός τύπος. Τέλος, διέψευσε πως θα είναι η νονά του παιδιού του, για το οποίο ανέφερε πως δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το όνομα που θα του δώσουν οι γονείς του.