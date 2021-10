Μπραντ Πιτ: Απορρίφθηκε το αίτημα για έφεση στην υπόθεση κηδεμονίας των παιδιών του

Αρνητικά απάντησε το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια στο αίτημα του Μπραντ Πιτ για έφεση στην υπόθεση κηδεμονίας των παιδιών του με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.

Τον Σεπτέμβριο, οι νομικοί σύμβουλοι του ηθοποιού ζήτησαν να επανεξεταστεί η υπόθεση μετά την απομάκρυνση του δικαστή Άουντερκιρκ από την δίκη, αφού αποδείχθηκε πως έχει συνεργαστεί ξανά με τον Πιτ στο παρελθόν και έτσι, δεν θα μπορούσε να έχει αντικειμενική κρίση.



«Η αίτησή σας απορρίπτεται», αναφέρεται στο χαρτί που εστάλη στον ηθοποιό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six.

Οι όροι λοιπόν, σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών παραμένουν όπως είχαν τεθεί τον Νοέμβριο του 2018, στην πρώτη κιόλας δίκη, αφού ο δικαστής έκρινε ότι αυτό «είναι το καλύτερο για τα παιδιά».

Βέβαια, η νομική ομάδα του ηθοποιού δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει εύκολα τα όπλα και τόνισε πως θα συνεχίσει να προσπαθεί για να διεκδικήσει χρόνο για τον ηθοποιό με τα παιδιά του. «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε νομικά για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά», αναφέρει εκπρόσωπος του Πιτ.

Brad Pitt's Petition for Review in Custody Case with Angelina Jolie Denied by Calif. Supreme Court https://t.co/yi2TUEriIw