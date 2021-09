Πέθανε ο θρυλικός ατζέντης Steve Strange – Είχε μανατζάρει Coldplay, Eminem, Snow Patrol

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ένας από τους πιο διάσημους ατζέντηδες στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας, ο Steve Strange. Κατά την διάρκεια της καριέρας του είχε μανατζάρει μεγάλους καλλιτέχνες, όπως οι Coldplay, ο Eminem, οι Snow Patrol.



Το τελευταίο διάστημα – όπως αναφέρει η Daily Mail – ο Steve Strange αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. «Χάσαμε μια μοναδική φιγούρα στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή, που θα λείψει σε όλους μας» αναφέρει αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε στο CelebrityAccess για τον Ιρλανδό ατζέντη.

O Steve Strange δραστηροποιούνταν ως ατζέντης στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας από την εποχή των 90s, αν και πιο πριν ήταν μέλος του συγκροτήματος No Hot Ashes. Στα τριάντα χρόνια της καριέρας του συνεργάστηκε – μεταξύ άλλων – με τους: Coldplay, Eminem, Queens of the Stone Age, Chance the Rapper, Snow Patrol, Jimmy Eat World, Kodaline, Bright Eyes.

Το 2019, μάλιστα, έγινε ο δεύτερος Ιρλανδός που έλαβε βραβείο για την συνεισφορά του στην μουσική βιομηχανία.





Με πληροφορίες από Daily Mail