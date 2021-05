Η Βίκυ Καγιά πήρε την μεγάλη απόφαση να αφήσει πίσω της οριστικά το Greece’s Next Top Model και να αναλάβει το ανανεωμένο Dancing with the Stars, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο Star. Από την πρώτη στιγμή, η καίρια ερώτηση ήταν ποια θα την αντικαταστήσει;



Σύμφωνα με την Soula Glamorous, φαίνεται πως υπάρχει επικρατέστερη παρουσιάστρια, η οποία μπορεί να βρεθεί στο τιμόνι του τέταρτου κύκλου του GNTM. Αυτή δεν είναι άλλη από την Ευαγγελία Αραβανή!