Ο Τσιτσιπάς ονειρεύεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις στο τουρνουά Ultimate Tennis Showdown και βρίσκεται στην κορυφή του, καθώς με τη νέα του νίκη επί του Αλεξέι Ποπίριν είναι πια μόνος πρώτος με πέντε νίκες σε έξι αγώνες.



Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε 3-1 με (17-12, 20-9, 19-8, 15-16) και ουσιαστικά μόνο οι Ντομινίκ Τιμ και Ματέο Μπερετίνι δείχνουν ικανοί να τον αντιμετωπίσουν.



Ο Τσιτσιπάς όμως εκτός από τις διαπιστωμένες ικανότητές του στο τένις, θέλησε να δείξει για ακόμη μια φορά το πλούσιο ταμπεραμέντο του και αποφάσισε να τραγουδήσει!



Όπως είχε υποσχεθεί, στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, τραγούδησε σε ένα τάιμ άουτ το ρεφρέν από το τραγούδι «Apologize» των One Republic και δήλωσε πως όνειρό του είναι να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision.



«Το όνειρο μου είναι να πάω στη Eurovision και να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και θα παλέψω μέχρι τέλους για να το πετύχω», είπε γελώντας. Μάλιστα υποσχέθηκε την επόμενη εβδομάδα να τραγουδήσει το «Mirrors» του Justin Timberlake.



Δείτε τον απολαυστικό Στέφανο Τσιτσιπά:

Tsitsipas: I'm gonna give you a Justin Timberlake rendition because remember, I'm his biggest fan.



Also Tsitsipas: *sings a OneRepublic song* #UTShowdown pic.twitter.com/nUaFHNv6Rw