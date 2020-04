Λόπεζ: Το τραγούδι που αφιέρωσε στους γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη με τον κορονοϊό

Η Τζένιφερ Λόπεζ εντυπωσίασε με την ερμηνεία του τραγουδιού "People", το οποίο αφιέρωσε σε όσους εργάζονται στα νοσοκομεία και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορονοϊό. Η 50χρονη τραγουδίστρια τραγούδησε για το event "One World: Together at Home" που διοργάνωσε το Globel Citizen, ο ΠΟΥ και η Lady Gaga για να ευαισθητοποιήσουν και να συγκεντρώσουν χρήματα για το ταμείο που δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει ομάδες και φιλανθρωπικές οργανώσεις που χρειάζονται φαγητό, δομές και ιατρική φροντίδα για όσους έχουν ανάγκη.

Η JLO επέλεξε το τραγούδι της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, “People” και ευχαρίστησε το Global Citizen για την ευκαιρία που της έδωσε να συμμετέχει σε αυτή την όμορφη διοργάνωση. "Ξέρετε, συνειδητοποίησα ένα πράγμα, κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης και αυτό είναι ότι περισσότερα από όλα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον". Στο τέλος του τραγουδιού η Λόπεζ είπε στους θεατές ότι της λείπουν.