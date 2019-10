Μέγκαν Μαρκλ: Βουρκωμένη μπροστά στην κάμερα έβγαλε το παράπονό της

Ετοιμη να δακρύσει εμφανίστηκε σε συνέντευξή της σε ντοκιμαντέρ του ITV η Μέγκαν Μαρκλ, την ώρα που μιλούσε για το πόσο ζορίστηκε να βρίσκεται στο επίκεντρο των Μέσων.

Σε απόσπασμα από το νέο ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan: An African Journey», η Μέγκαν Μάρκλ, που ενθουσίασε σε στιγμιότυπο με τον μικρό Αρτσι, δείχνει να λυγίζει καθώς αποκαλύπτει ότι δεν αντιμετώπισε τον καλύτερο τρόπο την ένταση και τον έλεγχο των τελευταίων μηνών. Ο παρουσιαστής ειδήσεων ITV Tom Bradby ταξίδεψε με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μάρκλ για να τους στη βασιλική περιοδεία τους στη Νότιο Αφρική και σε συνομίλησε με το ζευγάρι αρκετές φορές. Σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε, ο παρουσιαστής ζητά από τη Μέγκαν να μιλήσει για το πώς ήταν σωματικά και ψυχικά κάτω από την ολοφάνερη πίεση που βιώνει.

Σε μια σπάνια στιγμή, η Μέγκαν Μαρκλ δείχνει ευάλωτη και φαίνεται έτοιμη να δακρύσει, πριν απαντήσει στην ερώτηση. «Κάθε γυναίκα, ειδικά όταν είναι έγκυος, είναι πραγματικά ευάλωτη, και έπειτα όταν αποκτά και ένα νεογέννητο… ακόμα περισσότερο», τονίζει, αναφερόμενη στη συνεχή κριτική που δέχεται από τα ΜΜΕ. Πρόσφατα ο πρίγκιπας Χάρι προχώρησε σε μηνύσεις κατά της Sun και της Daily Mirror, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά των Μέσων για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στην Μέγκαν Μαρκλ.

Κάποια στιγμή στο απόσπασμα του ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί την Κυριακή, η Μέγκαν Μαρκλ σταματά τη συζήτηση για να ευχαριστήσει τον δημοσιογράφο. «Σας ευχαριστώ που ρωτάτε, γιατί πολλοί δεν με ρώτησαν αν είμαι εντάξει», λέει η Δούκισσα του και δείχνει να βουρκώνει. Ο δημοσιογράφος συνεχίζει ρωτώντας την: «Και η απάντηση είναι ότι δεν είστε εντάξει;», με την Μέγκαν Μαρκλ να απαντά: «Ναι».

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL